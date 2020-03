Trump declara la emergencia nacional por salud en EEUU

El presidente Donald Trump declaró la emergencia nacional para frenar la propagación del coronavirus en Estados Unidos, lo que en la práctica le permite movilizar más recursos públicos para estados y municipios. La declaración implica habilitar un fondo especial de 50 mil millones de dólares creado para emergencias.

Trump anunció la medida en una rueda de prensa en los jardines de la Casa Blanca, en plena escalada de la pandemia en todo el mundo que obligó a cerrar escuelas, cancelar eventos públicos y dejó a millones de personas trabajando desde sus casas.

“Otorgaremos 50.000 millones de dólares, una suma importante, para los estados y municipios”, declaró el mandatario. Este dinero saldrá del fondo especial para desastres. Con la declaración, la Agencia Federal de Gestión de Emergencia (FEMA, en las siglas en inglés) se encargará de coordinar la respuesta.

La declaración de emergencia por motivos de salud es una medida excepcional que en los últimos 60 años solo se ha aplicado dos veces debido a un brote infeccioso: lo hizo el presidente Bill Clinton en Nueva York y en Nueva Jersey en el año 2000 a raíz del virus del Nilo Occidental.

Ahora la FEMA y los estados y ciudades podrán contar con fondos casi ilimitados para hacer frente a la pandemia que tiene en vilo a todo el planeta y que ya provocó 41 muertes a lo largo de su territorio estadounidense. La decisión de la Casa Blanca llega 48 horas después de que dispusiera la cancelación de los vuelos hacia y desde Europa y que ayer jueves se vivieran momentos de incertidumbre financiera por el colapso de los mercados bursátiles a nivel mundial.

Estados Unidos era hasta ahora un país poco afectado en términos relativos, con 1.700 casos confirmados y 41 muertes en una población de 327 millones de personas, pero los expertos advierten de que la cifra crecerá y las quejas por la falta de tests para personas con síntomas crecerán.

Las cifras oficiales de la CDC (la agencia pública responsable de las enfermedades infecciosas, con sedes en todo el territorio) indicaban 3.903 tests realizados por la entidad y en menos de 10.000 los llevados a cabo en laboratorios públicos.

Con el objetivo de acelerar su producción, la Agencia estadounidense del Medicamento autorizó a la compañía farmacéutica suiza Roche a vender pruebas a sus laboratorios y el Departamento de Salud inyectará fondos a otras firmas (DiaSorin Molecular y Qiagen) para desarrollar análisis que proporcionen resultados rápidos (en una hora).

Estados Unidos tenía ayer 1.701 casos con 41 decesos. Con seis nuevos decesos, el total de muertes en el estado de Washington ascendió ayer a 36 (el 90 por ciento del total). El estado de Washington está en el extremo Noroeste del país, y no debe confundirse con la capital federal.

Ayer más de 6.000 personas fueron sometidas a pruebas y 568, casi el 10 por ciento, dieron positivo, dijo la doctora Kathy Lofy a The Associated Press. Aun cuando se están realizando miles de pruebas, no son suficientes, señaló Lofy. “Deberíamos estar haciendo más pruebas en Washington”, dijo Lofy. “Estamos haciendo todo lo que podemos para incrementar esa capacidad”.

Virginia Occidental, Idaho y Montana son los últimos estados de Estados Unidos sin casos confirmados del coronavirus después de un caso en Alabama.

El alcalde de la ciudad de Miami dio positivo para el nuevo virus después de una reunión con un alto funcionario brasileño que también estuvo cerca del presidente Donald Trump. El alcalde Francis Suarez dijo en un comunicado que no experimentaba síntomas. Aconsejó a cualquiera que le hubiese estrechado la mano o se hubiese hallado cerca de él desde el lunes que se aislara voluntariamente por 14 días.

Ante la gran cantidad de quejas por la escasez de pruebas de coronavirus, el gobierno federal nombró a un funcionario encargado del tema en el Departamento de Salud y Servicios Humanos.Aparte, la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA) colocó un mensaje en Twitter que todo laboratorio que esté teniendo problemas en recabar equipos para muestras deben llamar a la línea telefónica de emergencia. Por otra parte, el programa Medicare anunció que pagará 36 dólares para la prueba y unos 51 dólares para pruebas de otros proveedores. El funcionario a cargo será Brett Giroir, secretario asistente para temas de salud. Será responsable de coordinar entre los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la FDA, y con laboratorios privados y gobiernos locales y estatales.

En tanto, Delta Air Lines reducirá en 40% su servicio a pasajeros para hacer frente a un declive en la demanda y sostendrá negociaciones con la Casa Blanca y el Congreso sobre ayuda para superar la recesión causada por el coronavirus. El recorte de 40% en la capacidad de servicio representa el más grande en la historia de Delta y rebasa las reducciones que entraron en vigor después de los ataques terroristas de septiembre de 2001.