Trasladan a Sañogasta los restos del mártirWenceslao Pedernera

Los restos del laico Wenceslao Pedernera, declarado mártir por el Papa Francisco, fueron trasladados a la Capilla Sagrado Corazón, en la localidad riojana de Sañogasta, Chilecito.

Pedernera fue asesinado por un grupo de militares en agosto de 1976, así como monseñor Angelelli y los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, estos dos últimos luego de ser torturados, como parte del genocidio perpetrado por los autores del Terrorismo de Estado.

La ceremonia fue presidida por el administrador diocesano de La Rioja y arzobispo electo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.

Monseñor Colombo destacó a Pedernera, junto a monseñor Enrique Angelelli y los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, como "un testigo del Reino de Dios".

Rescató así, fundamentalmente, el "dinamismo" con el que entendieron el proyecto de la Iglesia, "que nos invita a caminar juntos" a través de "distintos modos de servir", consignó la agencia Aica.

En particular, sobre el mártir homenajeado sostuvo: "Me gusta imaginarlo muy enamorado de Dios, de su familia y de la Iglesia. La muerte que le causó el odio de algunos no empaña ese amor inclaudicable".

Además en su homilía, el obispo subrayó la valentía, la generosidad y la entrega de Pedernera.

"Esa misma noche, aún asediado por tantas desconfianzas y temores, se animó a abrir la puerta e ir al encuentro de quienes llamaban. Ese abrir la puerta tiene que ser para nosotros también una llamada de atención sobre nuestras actitudes y capacidades, animarnos a entrar en el diálogo con el otro aún al precio del sufrimiento", expresó.

Participaron de la ceremonia familiares de Pedernera, recordado especialmente por su participación en la Pastoral Social durante el ministerio de monseñor Angelelli.

Luego de la misa y bendición, los restos fueron colocados en una ermita en el interior del templo.

"Que la sangre del laico mártir sea semilla de muchos laicos comprometidos en la defensa de la vida. En abundancia y para todos", expresó un comunicado del Departamento de Laicos (Deplai) de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).