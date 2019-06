Tinelli, Rial y Ventura lo despidieron por las redes

En 1963 García tenía 31 años al crear el diario "Crónica". Treinta años después, en los '90, diría en un reportaje: "No inventé nada. Trasladé a la Argentina un periodismo que ya se hacía en todas partes del mundo. Acá los diarios hablaban de las Naciones Unidas, política internacional, pero de deportes, policiales, espectáculos, muy poco. Reconozco que hace 30 años tuvimos la audacia de publicar cadáveres en tapa. En la vida real, la gente se muere o la matan. Nos decían que si estrujábamos Crónica chorreaba sangre; hoy todos los diarios chorrean sangre".

Sobre las placas rojas de Crónica TV dijo: "Con las placas me terminé dando un gusto. En todos los canales, los escenógrafos siempre me dijeron que el color rojo estaba prohibido en la televisión porque era de mal gusto; que había que usar los tonos crema, azul, blanco. Pero yo insistí con el rojo y me di el gusto".

De la escuela de García surgieron figuras como Víctor Hugo Morales (empezó a relatar fútbol en Radio Colonia), Jorge Rial y Luis Ventura, entre otros.

Ventura, presidente de Aptra, a través de su cuenta de Twitter compartió su pesar: "Murió Héctor Ricardo García, mi maestro, mi patrón y el que me enseñó esta profesión. Lo lloro y me duele su partida. No te voy a olvidar nunca, Gallego!!!".

Rial también publicó: "Inventó una manera de hacer periodismo. Trabajé con él en Crónica y Teledós. Una máquina de inventar títulos. Le puso el cuerpo a su vocación. Censurado, encarcelado, pero nunca vencido".

También lo despidió vía Twitter Daniel Hadad: "Hoy se fue una leyenda del periodismo. Tuve la enorme suerte de conocerlo. Contagiaba pasión. Derrochaba originalidad. Se fue el gran Héctor Ricardo García".

Marcelo Tinelli posteó: "¡Que tristeza! Se va un gran tipo y un maestro. Recuerdo mis primeros pasos en el diario Crónica, como cronista. Adiós Gallego querido".