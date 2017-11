Tinelli pide a laJusticia que impida la venta de Indalo

El empresario televisivo Marcelo Tinellli pidió ayer a la Justicia que impida la venta del Grupo Indalo al fondo de inversión estadounidense OP Investments, según publicó él mismo en Twitter y difundió la página web Exitoína.

Luego de su ataque de furia contra Cristóbal López, Fabián de Souza y el grupo inversor OP Investments, nuevos dueños del Grupo Indalo, Marcelo Tinelli le pidió a la Justicia a través de sus abogados, que impida la venta del grupo.

En conflicto con Indalo, y aún a la espera de cobrar el porcentaje de Ideas del Sur que le vendió, se supo que este año al conductor no le pagaron su cachet por conducir el programa ShowMatch.

OP Investments, el fondo inversor radicado en los Estados Unidos, representado en la Argentina por Santiago Dellatorre y Damián Burgio, adquirió 100 por ciento del paquete accionario del Grupo Indalo, que comprende más de 170 sociedades de distintos rubros, entre ellas, Ideas del Sur, que a su vez tiene a su cargo ShowMatch.

Furioso, Marcelo Tinelli criticó duramente que ni la Justicia ni Afip (Administración Federal de Ingresos Pùblicos) investiguen a OP Investments, al que tilda de "desconocido". "Te dan cheques sin fondos, no te pagan lo firmado y desaparecen. Después aparecen otros nuevos y te extorsionan. En 35 años no vi nada igual", disparó Tinelli contra los viejos y nuevos accionistas. Según trascendió, desde OP le dijeron a Tinelli: "No te vamos a pagar nada. La compañía es inviable. No nos interesa. O la comprás vos o la concursamos o quebramos". Ayer Fabián Doman contó que al conflicto entre el conductor y el Grupo Indalo se suma la preocupación de los proveedores de ShowMatch, que amenazan con dejar el programa antes de fin de año. Por tal motivo, Tinelli instruyó a sus abogados para que presentaran en la Justicia, "un impedimento para la venta de Indalo". "Preocupación y enojo de proveedores técnicos de @ShowMatch por falta de pago de sus servicios. Amenazan con irse antes de diciembre", escribió Doman en Twitter. Luego explicó: "Esta mañana @cuervotinelli presento a través de sus abogados un impedimento para la venta de Indalo ante el Juez Ercolini".