La Asociación Argentina de Actores resolvió ayer suspender la afiliación de Juan Darthés debido a la denuncia pública de la actriz Thelma Fardín, quien lo acusó ante la justicia por haberla violado en Nicaragua durante una gira en el año 2009 cuando ella era todavía menor de edad.

La Asociación enfatizó que "hace tres meses" recibió en su sede a Fardín "para darle contención, asesoramiento legal y ponerse a su disposición".

El gremio de los actores recordó que en ocasión de la grabación de aquella tira televisiva ('Patito Feo') y también cuando se ensayaba y preparaban la giras, nuestra asociación denunció a la productora Ideas del Sur S.A. y a Canal 13 por sus incumplimientos laborales y de cuidado de los menores que actuaban en esa producción".

Y completaron: "Esas denuncias se hicieron luego de presentar intimaciones telegráficas ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Comisión de Trabajo Infantil (Conaeti), dependiente de ese Ministerio".

Fardin

La actriz, por su parte, publicó ayer una serie de tuits en los que agradeció "el apoyo recibido".

A través de la cuenta de Twitter @soythelmafardin, la actriz comenzó un hilo con el mensaje: "GRACIAS no me alcanza, vamos a tener que inventar una palabra para dimensionar lo que siento con lo que está sucediendo... Por ahora les digo GRACIAS por escuchar, por creer y sobre todo, por seguir haciendo ruido".

"Tenés que sacarte mil capas de miedo. Miedo a no tener más trabajo, a que te vean como algo roto, a que te rompan; a verte como una mujer de segunda mano, como una víctima, como una traumada", continuó.

Y agregó: "Porque lo primero a lo que te sometés es a la duda, a la mirada del otro. La palabra de la mujer que acusa al hombre de haberla violado la ponemos inmediatamente en duda".

La actriz sostuvo: "Me costó aceptar que me violaron. No usaba esa palabra. Pasaron nueve años para que pueda llamarlo por su nombre. Violación. Cuando no le ponés la palabra, no existe, y cuando no existe sólo está en tu cabeza, en tu cuerpo, comiéndote la conciencia, la autoestima, las fuerzas, las tripas".

"Desde que decidí hacerme cargo de lo que me pasó no paro de sentir que tengo que estar a la altura. Tengo que saber más, de feminismo, de leyes, de psicología, de cómo va a reaccionar la sociedad, tengo que tener estrategias, ser fuerte, ser una mujer preparada", señaló.

Fardin también contó que "Mirá cómo me ponés" no fue "la única frase que ese tipo" le dejó sino otras: "Siempre vas a tener trabajo, porque adonde vaya venís conmigo", le dijo, proponiéndole "una especie de pacto macabro".

"No le bastaba mostrarme quién mandaba, quién tenía poder; me estaba mostrando las reglas del juego, marcando territorio sobre mi carrera, sobre mi cuerpo, sobre mi confianza y mi talento. Para todos estaba viviendo un momento de éxito: aviones, estadios con 20.000 personas, fans agolpados en la puerta del hotel cinco estrellas. Chicas queriendo ser como yo; y yo encerrada en esa idea de éxito", expresó.

Macri

La denuncia repercutió en el poder político. El presidente Mauricio Macri anunció que el gobierno resolvió "levantar un spot publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte". "El compromiso es trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres", señaló.

En el mundo artístico, Griselda Siciliani, la China Suárez, Marcelo Tinelli, Diego Torres y Brenda Asnicar fueron algunas de las personalidades que se manifestaron en las redes sociales y medios de comunicación.

Tinelli pidió que se haga justicia y respaldó al colectivo Actrices Argentinas. "Es tremendo el caso".

Florencia Peña aseguró que "la justicia más importante que se va a dar es que esto no vuelva a pasar más" cuando "los hombres entiendan que las mujeres no somos un género aparte, somos personas con los mismos derechos".

Siciliani dijo que ella no había participado de la gira por Latinoamérica porque "no soportaba más trabajar con esta persona (por Darthés)". "Trabajando con él sufrí mucho maltrato, me sentí segregada, hubo mucha agresión de su parte".