Los doce chicos tailandeses que estuvieron atrapados 18 días en una caverna, lamentaron la muerte de un buzo tailandés durante su rescate, anunció ayer el Ministerio de Sanidad tailandés. Los chicos, internados y en recuperación y aislamiento en un hospital, se enteraron el sábado del fallecimiento del buzo, un voluntario que se sumó al esfuerzo para rescatarlos. Los niños lloraron y homenajearon un retrato del héroe,fallecido mientras volvía buceando de la cueva luego de llevar a los niños varios tubos de aire comprimido.

El equipo de fútbol "Jabalíes salvajes", formado por los 12 chicos, salió de la cueva de Tham Luang, que se había inundado por las lluvias del monzón, tras una operación de evacuación de tres días que terminó el 10 de julio. El esfuerzo de rescate había comenzado mucho antes, apenas se ubicó a los chicos en el fondo de la caverna inundada a fines de junio. Los niños quedaron aislados el 23 de junio y se los ubicó el 28. Los encontraron dos buzos y espeleólogos ingleses, Stanton y John Volanthen. Luego de dejarles una linterna y algo de alimentos, volvieron a salir y dieron la increíble noticia al mundo. A partir de allí se inició el enorme operativo internacional de rescate.

El 6 de julio, Saman Kunan, un buzo que había estado enrolado en la marina tailandesa y que trabajaba como voluntario en el rescate, falleció cuando volvía de llevar varios tubos de aire comprimido hasta el fondo de la caverna donde se había refugiado los niños. Kunan murió porque, trágicamente, se le terminó el aire comprimido.

Los futbolistas, de entre 11 y 16 años, no conocieron la noticia hasta el sábado. "Todos lloraron y expresaron su pésame escribiendo mensajes en un dibujo del capitán de corbeta Saman y observaron un minuto de silencio por él", dijo en un comunicado Jedsada Chokdamrongsuk, el secretario permanente del Ministerio de Sanidad de Tailandia. Saman Kunan, triatleta y buzo, había dejado la marina en 2006 y trabajaba en el aeropuerto de Suvarnabhumi, en Bangkok.

Contra Elon Musk

Un buceador británico que ayudó en las tareas de rescate de los niños atrapados en Tailandia dijo que la oferta de un minisubmarino del millonario Elon Musk no fue más que un "truco publicitario".

"Puede meterse el submarino donde duele", afirmó Vern Unsworth a la CNN en una entrevista. "No tenía ninguna posibilidad de funcionar. El no tenía ni idea de cómo era la cueva. El submarino tenía cinco por seis pies (1,5 x 1,8 metros) y era rígido, así que no hubiera podido doblar las curvas ni rodear los obstáculos. No hubiese podido pasar de los primeros 50 metros de la entrada a la cueva. No fue más que un truco publicitario", aseguró.

Unsworth formó parte del equipo internacional de expertos en buceo en cavernas que consiguió sacar con vida a los 12 adolescentes y a su entrenador la semana pasada. El equipo de fútbol de "Los jabalíes" se había quedado atrapado a 4 kilómetros dentro de la caverna el 23 de junio. Al menos dos tramos submarinos impedían su salida. Para rescatarlos tuvieron que bucear a través de pasillos muy estrechos totalmente sumergidos.

En mitad de la operación, Musk tuiteó, al parecer desde Tailandia: "Acabo de volver de la cueva 3. El minisubmarino está listo si se necesita. Está hecho con partes de cohetes y se llama 'Los Jabalíes' por el equipo de los niños. Lo dejo aquí por si puede ser útil en el futuro". Al ser preguntado si Musk había estado en la cueva, Unsworth se encogió de hombros y dijo que "si estuvo, le pidieron que se fuera muy rápido".