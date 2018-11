Tagliapietra: "Me indigna que Aguad hable ahora"

Luis Tagliapietra —padre de Alejandro, uno de los tripulantes del ARA San Juan— quien viaja a bordo del buque Seabed Constructor que descubrió el submarino, dijo que resulta "indignante" que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, "salga a hablar ahora olvidándose de que tuvimos que denunciarlo penalmente por su desempeño".

Tagliapietra señaló que "Aguad mintió en varias ocasiones: al cuarto día de la desaparición, por ejemplo, dijo que habían recibido cuatro llamadas satelitales del submarino. También mintió al decir que nunca lo encontrarían; y además, intentó desligar responsabilidades argumentando que desde el gobierno no se sabía nada".

En una comunicación vía Skype, Tagliapietra, que en una semana arribará a Ciudad del Cabo (Sudáfrica) junto a la tripulación del Seabed Constructor, habló con una radio porteña oportunidad en la que opinó que "hubo un acto criminal con respecto a los controles de seguridad del submarino. La nave no tenía señales de humo porque no se las habían comprado".

También cargó contra el ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, quien —dijo— también "mintió al decir que se le escondía información: él mismo firmó el informe de la Auditoría General de la Armada. Incluso, le ordenó a su auditor hacer un seguimiento del submarino. Por acción u omisión, tiene muchas responsabilidades", dijo en el programa El Exprimidor, de Ari Paluch.

"Confío en el valor humano de la jueza Marta Yáñez. Necesita un equipo que colabore con ella", agregó.

Con relación al pedido de rescatar el navío, Tagliapietra señaló que "es físicamente imposible hacer reflotar al submarino: son 2.000 toneladas de acero, es matemáticamente inviable" y agregó : "Sé que me hijo no está más en el submarino, el cuerpo no resiste la presión a esas profundidades". "Respeto todas las decisiones de los familiares, pero no voy a acompañarlos en el reclamo por reflotarlo".