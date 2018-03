"Su personaje será inmortal", vaticina un físico argentino amigo

"Stephen Hawking será un personaje inmortal, su rebeldía, sus teorías y su trabajo como divulgador sumados a su aspecto lo harán permanecer en la historia", aseguró ayer el físico argentino José Edelstein, quien tenía un vínculo personal con el reconocido científico fallecido, al que, asegura, "le gustaba la carne nacional y el tango".

Eldestein aseguró que "cuesta mucho pensar que no está más. Tuvo varias recaídas pero siempre se sobreponía. Creo que su personaje será inmortal, no sólo por su aporte a la ciencia, sino porque, al igual que Albert Einstein, su personalidad, su aspecto y su pasión por la divulgación fueron excepcionales". Edelstein, de 49 años, habló desde la Universidad de Santiago de Compostela, donde el argentino doctorado en La Plata y con posdoctorado en las universidades de Harvard y Lisboa, es docente.

"La cantidad de llamados que recibí de todos los lugares del mundo hicieron que aún no haya caído en que no está más. Aquí el día está frío y llueve, como diría un tango: el cielo se ha puesto a llorar", dijo el argentino que vio por primera vez a Hawking en Santiago de Chile en 1997 durante unas jornadas que terminaron en la Antártida.

Pero fue casi diez años después cuando entabló una amistad, tras compartir una semana juntos en Santiago de Compostela, donde el físico nacido en Oxford había ido a recibir un premio vinculado con la divulgación científica.

"Allí compartimos muchos momentos, entre ellos comidas. El ya tenía muy poca movilidad pero no se privaba de comer de todo; en ese contexto salió el tema de la carne argentina y me dijo que le gustaba mucho, también compartimos espectáculos de tango en los que expresó su gusto por nuestra música", evocó. De los momentos compartidos, Edelstein atesora un encuentro en 2013 en Cambridge, cuando lo entrevistó para una extensa nota que fue publicada en la Revista Orsai. "Su comunicación con el mundo exterior era a través de un programa especial instalado en su silla de ruedas con el que armaba sus frases, las que eran emitidas con un sintetizador cuya voz metálica tenía un claro acento norteamericano, lo que no le molestaba", describió. "Para hablar con él, su interlocutor se sentaba a su lado y leía lo que iba escribiendo y aunque uno le expresaba que ya había entendido el sentido, él no dejaba de completar la frase con perfecta ortografía y puntuación", agregó. Edelstein afirmó que allí comprendió "el esfuerzo que hacía para comunicarse, en realidad, el que hacía para hacer cada acción cotidiana, lo que muchas veces era perdido de vista por el resto de las personas, por la actitud Hawking y la forma en que llevaba su discapacidad". En este sentido, el físico argentino señaló que tanto por su experiencia como por lo que pudo recoger del reconocido científico británico en boca de otros colegas, "su vínculo con la discapacidad fue cambiando a lo largo de los años".

"Hawking fue diagnosticado cuando estaba haciendo el doctorado (a los 21 años) y la esperanza de vida de la enfermedad es de dos o tres años de vida, él vivió más de 50. Quienes lo conocieron en aquella época dicen que cuando lo diagnosticaron primero negó la enfermedad, y cuando ya tuvo que usar silla de ruedas, parece que se desplazaba a grandes velocidades por las calles de Cambridge", relató Edelstein. También rescató que Hawking fue "un impulsor de la investigación científica y más de una vez expresó su preocupación por el futuro de la humanidad". "«Estamos en peligro de destruirnos», me dijo en la entrevista publicada en Orsai". Finalmente, expresó que "la más jugada de sus teorías fue la forma en la que logró encontrar una ventana para utilizar principios de dos teorías que se consideran incompatibles (la de la Relatividad y la Cuántica) para poder comprender como nadie los agujeros negros".

stephen hawking. El astrofísico británico durante una entrevista.