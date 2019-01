El sospechoso de haber atacado al turista sueco Christoffer Persson, quien perdió una pierna al recibir un tiro el 30 de diciembre pasado en el centro de Buenos Aires, había sido ya detenido el 12 de abril del año pasado, pero luego fue liberado por una jueza a cambio de una leve multa. Fue nuevamente detenido ahora y se negó a declarar.

Rodrigo Peláez, el joven detenido ahora, acusado de haber participado en el ataque a Persson, fue procesado con prisión preventiva por haber protagonizado, en enero de 2018, un robo en Avellanada. Ocho meses después, una jueza de un Tribunal Oral en lo Criminal de Lomas de Zamora declaró "razonable el ofrecimiento de 400 pesos" que hizo el imputado a la víctima del asalto "a modo de reparación del daño causado". En el fallo también se decidió suspender el proceso a prueba y se le impuso a Peláez, de 22 años, la obligación de fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados; así como abstenerse de la ingesta abusiva de bebidas alcohólicas y el consumo de estupefacientes y realizar cursos de capacitación en distribución de redes de baja y media tensión durante el tiempo en que el proceso esté suspendido. Peláez fue detenido la noche del viernes. Se negó a declarar y continuará detenido, imputado de robo con armas agravado por lesiones.

Persson se enteró de la detención cuando él y su novia, María Izzo, cenaban con Ana Ferrer, la vecina que lo auxilió después del ataque. Esta contó que anoche, mientras Persson (36) y su novia cenaban con ella para despedirse previo a su regreso a Suecia, recibieron la noticia de la detención del sospechoso. "Me pone bien que se investigue a fondo para atraparlos y que ésto no le pase a otro", manifestó Ferrer.

Se sospecha que Peláez es el cómplice del principal agresor de Persson. El turista sueco fue atacado la noche del 30 de diciembre último, alrededor de las 22, en el cruce de Tacuarí y Venezuela, a una cuadra de avenida 9 de Julio, en el barrio porteño de Monserrat. Persson iba junto a su novia, una periodista llamada María Izzo, cuando fue sorprendido por un delincuente armado que se movilizaba en un auto. El ladrón, a quien se lo ve con una gorra, descendió por la puerta trasera izquierda del vehículo, se acercó al turista con una pistola en la mano y le apuntó al pecho para que le entregara el celular. En el video que se difundió se ve claramente que el sueco se asustó, le corrió el arma con la mano y en ese movimiento se produjo el disparo y el balazo le dio en la pierna, tras lo cual el ladrón volvió a subir al auto y escapó. El hombre fue trasladado de urgencia por el SAME al hospital Argerich, donde fue atendido por el personal médico, que le tuvo que amputar la pierna por la lesión sufrida. Antes de la llegada de la ambulancia, Ferrer le hizo un torniquete en la pierna. "Ellos no sienten bronca por la Argentina, sienten que a pesar de la situación horrible que pasaron se llevan mucho cariño de las personas, entre médicos, enfermeros, policías y vecinos que lo apoyaron en todo momento en el hospital Argerich", agregó. "Son dos personas muy maravillosas que hoy se van a su país pero me dejaron en claro que van a volver pronto porque los han tratado de maravillas. Christoffer dice que no les cambia la vida estar sin una pierna y que solo le importa que no le pase a otras personas lo que le pasó a él", concluyó la vecina.