"Son perversos y nos manipularon, ellos sabían (que el submarino había explotado)", dijo ayer a periodistas Itatí Leguizamón, esposa del radarista del submarino German Suárez, en la Base Naval de Mar del Plata, destino al que debía arribar la embarcación.

"No nos dijeron la palabra «muertos» pero ¿qué se puede entender?", expresó con enojo.

La Armada reportó que "se recibió una información de un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con un explosión", según su portavoz, el capitán Enrique Balbi, durante una rueda de prensa en la sede de la Armada en Buenos Aires.

Este incidente, captado por micrófonos subacuáticos y sensores situados en el fondo del mar, se produjo el miércoles 15 -día en que desapareció el submarino- a las 10:31 hora local (15:31 GMT) a 30 millas náuticas al norte de la última posición reportada por el submarino.

Casi en simultáneo con la conferencia de Balbi, escenas de angustia y nervios se sucedían frente a las cámaras de televisión apostadas en la base de Mar del Plata. Padres, esposas y hermanos de los tripulantes se abrazaron y lloraron, algunos incluso cayeron de rodillas mirando al cielo en busca de explicaciones.

"Están todos muertos"

En tanto, el padre de Damián Tagliapietra, otro de los tripulantes, dijo que el jefe de su hijo le confirmó la explosión en la zona en la que se produjo la última comunicación de la nave, y también le informó que "están todos muertos". Si bien la Armada Argentina evitó confirmar oficialmente el deceso de la tripulación, Luis Tagliapietra reveló a radio La Red: "El jefe de mi hijo me confirmó que están todos muertos porque la explosión fue entre los 200 y mil metros de profundidad hace una semana, ocho días". "Respecto al mantenimiento y estado de las unidades navales y aeronavales, ninguna unidad de la Armada zarpa o decola si no está en condiciones operativas de navegar y volar con total seguridad", declaró Balbi el jueves por la tarde.

La madre del teniente de navío Fernando Vicente Villarreal, uno de los marinos a bordo del submarino ARA "San Juan", dijo que se iba "desilusionada" y aseguró que no regresará al predio naval: "Yo me vuelvo, no vengo más porque no quiero que me mientan", manifestó.

"Me voy triste esperando a mi hijo, verlo volver en la playa. Porque decían que volvía, que era problema de comunicación y ahora están diciendo que es una explosión", declaró, devastada por el último parte de la Armada.