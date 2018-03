Kylie Jenner se limitó a comentar que Snapchat no le abría y causó un terremoto. Una verdadera "influencer".

La más reciente actualización de Snapchat, la red social en la que se comparten diariamente unas 14.000 millones de fotos, ha generado en los últimos meses resistencia entre sus usuarios por las aparentes complicaciones que ésta tiene frente a la anterior versión.

Sin embargo, el "ugh" de la modelo y empresaria Kylie Jenner, hermanastra de Kim Kardashian, fue la gota que rebosó la copa. El mensaje compartido por la menor del clan de hermanas en Twitter ante más de 24 millones de seguidores generó una caída de hasta un ocho por ciento en el valor de las acciones de Snapchat este jueves.

"Entonces, ¿A nadie más abre Snapchat? Solo soy yo? Ugh, esto es muy triste", escribió Jenner en la tarde del miércoles provocando unas 4,3 millones de respuestas y más de 300.000 me gusta en menos de 24 horas. Aunque la joven de 20 años, que es dueña de una próspera marca de maquillaje, intentó retractar lo dicho al escribir poco después "igual te sigo amando Snap, mi primer amor", las pérdidas para la compañía se calcularon en unos 1.700 millones de dólares.

La caída se veía venir. A principios de esta semana, Snapchat envió una escueta respuesta a 1,2 millones de usuarios que manifestaron con su firma el rechazo a la actualización de noviembre en la página web Change.org, en la que se exponen diversas peticiones en el mundo.

"Los escuchamos y apreciamos el tiempo que se han tomado para dejarnos saber cómo se sienten. Nuestro objetivo era poner a sus amigos en un lugar distinto a las celebridades y marcas que siguen para hacerlo más personalizado", señaló el texto firmado por el equipo de Snap Inc.

El cambio más incómodo para los usuarios es la separación de las ventanas de amigos, que son quienes están dentro de los contactos, y del contenido creado por profesionales para promocionar marcas o contar historias que ahora podrán ver luego de suscribirse a ellos "como si fuera un magazín".

"Es horrible ahora. Nos enviaron un tutorial para entender la actualización pero las suscripciones complican todo. He dejado de publicar fotos porque no me acostumbro al nuevo Snap", dijo a dpa Valentina Russi, una joven de 18 años que usa la aplicación desde su creación en 2011.

Sin cambios

Snapchat no piensa volver atrás y eso lo ha dejado claro. El propio Evan Speigel, fundador y presidente de Snap Inc., compañía que Facebook intentó comprar en 2013 por 3.000 millones de dólares y que es usada en su mayoría por jóvenes, fue radical. Durante una conferencia de tecnología realizada en San Francisco, Speigel, que el año pasado logró ganancias en la bolsa de valores de más de 600 millones de dólares, explicó que la nueva versión necesita un tiempo de adaptación para los usuarios.

"La tecnología hasta cierto punto es un problema resuelto pero el tiempo para aprender es un problema difícil de resolver. Incluso las quejas que estamos teniendo refuerzan la filosofía de mantener el cambio. Tomará tiempo para que la gente se adapte, pero luego de usarlo un par estarán apegados al servicio", dijo.

Snapchat funciona igual que una aplicación de mensajería instantánea, permitiendo añadir contactos con los que se puede interactuar a través de fotos o videos de forma individual o grupal con un tiempo determinado de vigencia.

La actualización va acorde con la intención de crecimiento constante de la compañía, que tiene como principales rivales a Facebook e Instagram, dos redes sociales que abarcan un rango de edad que Snapchat aún no conquista del todo