Sin eufemismos, los profesionales hablaron

A favor:

♦Raquel Tizziani (médica y sexóloga): "Algunas mujeres que abortan mueren y la mayoría sobrevive. Pero sólo el 40 por ciento consulta a los servicios de salud por el riesgo de ser privadas de su libertad".

Mario Rovere (médico sanitarista): "El aborto clandestino es un gran negocio para los supuestos objetores de conciencia que en nuestros hospitales públicos habitan".

♦María Paula Botta, médica, docente en la Facultad de Medicina de Rosario: "No es casual que quienes estamos apoyando la legalización estamos en la salud pública y que casi la totalidad de quienes se oponen trabajan en el sector privado".

♦Alicia Stolkiner (psicóloga y sanitarista): "Estamos discutiendo el acceso seguro para garantizar el derecho a la salud. Se ha avanzado en que el aborto no sea la principal forma de evitar un embarazo pero sigue siendo una medida de última instancia allí donde no se tuvieron los cuidados necesarios".

♦Leandro Cahn (médico, Fundación Huésped): "No estamos discutiendo aborto sí o no, sino si desde el Estado se garantiza una práctica segura o si se decide mirar para otro lado. De lo que se trata es qué nos pasa como sociedad cuando debemos otorgar derechos sobre temas de sexualidad".

♦Carolina Comaleras (obstetra): "El aborto es una realidad que no se puede negar y ahora mismo hay muchas mujeres que están gestionando su aborto como pueden".

En contra:

♦Hugo Esteva (Academia Nacional de Medicina): "Una vez unidos el óvulo y el espermatozoide comienza una vida (...) La única forma de cuidar a las mujeres es terminar con la cultura de la promiscuidad y la drogadicción que es causante de la mayoría de los embarazos no queridos".

♦Alejandro Videla (neumonólogo, Hospital Austral): "La calidad de la atención médica a la embarazada, el manejo de la fertilidad, la prevención de la violencia de género son las oportunidades de intervención".

♦Francisco Turri (obstetra del Hospital Austral): "Miren esa pinza. Es una pinza afilada. Se usa para sujetar las partes del bebé. Y lo extrae. Para sacar la cabeza, la aplasta y la saca a pedazos (...) El básico derecho del bebé a vivir es naturalmente claro".

♦Diego Abriola (musicoterapia): "Me siento conmovido y muy dolido porque este presidente habilitó un debate indebido. No se debate, señores diputados, qué vida vale y cuál no. ¿Un país despoblado como el nuestro necesita una política que elimine a nuestra población y que tenga que ser pagada con nuestros propios impuestos?"

♦Carlos Cafferata (cuidados paliativos, Hospital Italiano): "La propuesta del aborto como una respuesta a una situación de respuesta a la vulnerabilidad es contradictoria: el niño no nacido es el que está en una situación más vulnerable".

♦María Inés Turri (neonatóloga, Hospital Austral), mostrando una imagen de Hitler: "Los proyectos que quieren legalizar el asesinato a bebés hasta cierta semana por problemas físicos son semejantes al asesinato por discapacidad".