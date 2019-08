Siguen los juicios por los crímenes de la dictadura

El Tribunal Oral Federal del partido bonaerense de San Martín escuchará mañana nuevas declaraciones testimoniales en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar entre 1979 y 1980, en la llamada "contraofensiva montonera".

La continuidad de este proceso es uno de los hechos más salientes que se darán esta semana en materia de juicios por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los años del terrorismo de Estado desatado por el régimen cívico militar. En esa misma jornada, continuarán en Neuquén los alegatos en el juicio por la casusa Escuelita VI, por la desaparición forzada y torturas sufridas por tres periodistas, y las persecuciones políticas y traslados a centros clandestinos de detención de víctimas que residían en las ciudades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Bariloche.

El martes 20 y miércoles 21 de agosto proseguirá en Salta el juicio al ex juez federal Ricardo Lona, acusado de no haber investigado el secuestro y desaparición forzada del dirigente peronista Miguel Ragone, ex gobernador de esa provincia.

Además, Lona es investigado por complicidad con el asesinato de Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal, testigos de los crímenes cometidos contra Ragone.

Entre el martes 20 y el viernes 23 de agosto seguirá en Resistencia, el denominado juicio "Funcionarios", en el que son juzgados el ex fiscal Domingo Mazzoni y el ex guardiacárcel de U7 Pablo Casco por delitos en perjuicio de 13 víctimas. El miércoles 21 proseguirá en la ciudad bonaerense de La Plata el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo.

También en esa jornada continuará en los Tribunales de San Martín el juicio por crímenes cometidos contra más de 323 de víctimas alojadas entre los años 1976 y 1978 en el Centro Clandestino de Detención Campo de Mayo y secuestradas en la Zona de Defensa IV.

Feced III, en Rosario

Como todos los miércoles, el próximo día 21 seguirán en la ciudad de Rosario, las audiencias en el juicio conocido como "Faced III" que tiene a 13 imputados por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial santafesina, contra 152 víctimas. El jueves 22 de agosto continuará en Jujuy el proceso en el que se investiga 16 causas acumuladas, entre ellas, los hechos ocurridos en "La noche del apagón" y los sucesos ocurridos el 24 de marzo en Libertador General San Martín y Mina El Aguilar, en la provincia de Jujuy. Ese día proseguirán en la ciudad bonerense de en Mar del Plata los alegatos en el juicio que investiga crímenes de lesa humanidad contra 37 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención Monte Pelloni, ubicado en una casona en la zona rural de las afueras de la ciudad bonaerense de Olavarría. El jueves 22 y el viernes 23, en Santa Fe, continúan los testimonios por la causa Operativos Area 212, juicio en el que son juzgados 14 represores del Ejército y la Policía de la provincia en los asesinatos y desapariciones de militantes políticos entre 1976 y 1977.