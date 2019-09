Siete galerías de arte argentinas asisten a la Swab de Barcelona

Siete galerías argentinas -Wunsch Gallery, La Arte de Salta, Miranda Bosch, Gachi Prieto, Quimera, Pabellón 44 y Granada- participarán en una nueva edición de la Feria Swab de la ciudad española de Barcelona, que se realizará desde mañana hasta el domingo de septiembre en la capital catalana y que apunta a reflejar las nuevas tendencias del arte contemporáneo actual a través de 70 galerías de todo el mundo.

Esta feria boutique, que recibe cada año cerca de 20 mil visitantes, fue fundada en 2006 por el coleccionista y arquitecto Joaquín Diez-Cascón, quien invitó a su vez al curador argentino Néstor Zonana, a cargo de la selección del envío de galerías argentinas, pero también de otras latinoamericanas como Fixed Project y Tokio Galería de Lima; Factoría de Arte Sana Rosa de Chile, Casa Equis y Satélite Querétaro de México y Km.0.2 de San Juan de Puerto Rico.

"Swab es una feria ideal para descubrir las propuestas artísticas más innovadoras y conocer a los artistas locales e internacionales de todas las disciplinas, que están ampliando los límites de la expresión y que, de alguna manera, trazan el curso de la escena del arte para los próximos años", contó a Télam Zonana, galerista y encargado de la selección de espacios argentinos, a pocos días del inicio de la feria.

En el diáfano Pabellón Italiano de Barcelona, un espacio de 2.400 metros cuadrados ubicado frente de la emblemática Fuente de Montju‹c, se congregarán galerías consagradas pero también espacios jóvenes e independientes que inician su camino en el circuito internacional, una oferta que reunirá a 400 artistas de diversas latitudes.

Allí se verán por ejemplo las pinturas de los argentinos Andrés Arzuaga, Camila Carella y Julián León Camargo en el stand de la galería Miranda Bosch -que participa por primera vez-, o las propuestas del espacio salteño La Arte, que llevará trabajos de los tucumanos Hernán Aguirre García y Angeles Rodríguez, así como de Florencia Blanco, Felipe López Viñals y Soledad Dahbar, oriundos de Salta.

- ¿Cómo definiría el espíritu de la feria Swab?

- Néstor Zonana: La feria Swab tiene particularmente una magnífica propuesta, que se diferencia de otras ferias, por su espíritu de trabajar con galerías que enfocan su atención en jóvenes creadores.

- ¿Cuáles son a nivel temático las principales preocupaciones de los artistas contemporáneos, que se verán reflejadas en la feria?

- Las principales preocupaciones -que se verán reflejadas en las propuestas de los artistas que presentan las galerías- tienen que ver con las problemáticas de género, la posición de la mujer en el mundo, la globalización, los conflictos culturales, socioeconómicos y políticos, entre otras, que son foco de problemáticas que vivimos día a día y que nos afectan directa o indirectamente.

- ¿Cree que los artistas hoy utilizan más algún soporte que otro?

- Los artistas jóvenes trabajan en la construcción de lenguajes y de formas de comunicación; desarrollan estrategias comunicativas e interpretativas mediante los materiales que manipulan. Esto luego se puede ver reflejado en obras donde el soporte va desde la pintura, como uno de los medios más tradicionales, hasta la performance o las instalaciones, incluso aquellos artistas que enfocan su trabajo en el arte, la ciencia y la tecnología.

-¿Qué puede decir de las galerías argentinas en esta edición de Swab?

- El arte argentino a nivel mundial ha logrado tener mayor visibilidad. El sector se ha profesionalizado mucho en los últimos cinco años. La presencia de Argentina en ferias internacionales es cada vez más contundente y no sólo lo estamos viendo en el trabajo producido por las galerías que forman parte de Meridiano y sus artistas representados, sino también en algunas de las instituciones más prestigiosas del mundo, con la incorporación de argentinas como Aimé Iglesias Lukin como directora y curadora en jefe de Artes Visuales de la prestigiosa Americas Society, Inés Katzenstein como curadora de Arte Latinoamericano del MoMA, Ana Longoni al frente de Actividades Públicas en el Museo Reina Sofía o Gabriela Urtiaga, que dejó su puesto de curadora general de Artes Visuales del Centro Cultural Kirchner para ocupar el mismo puesto en el Museo de Arte Latinoamericano (Molaa) de California.

- ¿Cómo cree que será recibido en Barcelona el arte argentino?

- Hace ocho años que participo de la Feria Swab con la Galería Pabellón 4 y mi experiencia siempre ha sido muy grata: pude confirmar que el arte argentino es muy bien recibido. La primera vez que participé tenía grandes expectativas y me generaba mucha curiosidad ver qué resultados obtendría. Mi circuito generalmente era América latina, y saltar a Europa daba un poco de vértigo, pero luego de aquella vez no dejé de volver y esto me permitió incluso saltar a Londres y a Berlín. Este año, luego de Barcelona, viajaré por primera vez a Lisboa a una feria especializada en dibujo donde presentaré un solo show de la artista argentina Paula Otegui.