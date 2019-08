Plácido Domingo, director artístico y general durante 15 años de la Opera de Washington, susurraba al oído de la mezzosoprano Patricia Wulf: "¿Tienes que irte a casa esta noche?", según el testimonio que brindó la mujer en un reportaje que reunió denuncias de otras ocho mujeres por supuestos abusos cometidos por el tenor español.

"Cada vez que bajaba del escenario, estaba entre bambalinas esperándome", explicó la cantante, la única de las nueves mujeres que dio su nombre y apellido, para relatar abusos por parte de Domingo a lo largo de tres décadas a partir de finales de los años 80.

"Se pegaba a mí, todo lo cerca que podía, ponía su cara directamente junto a la mía, bajaba el tono de voz y decía, «Patricia, ¿tienes que irte a casa esta noche?", detalló, según lo publicado por la prensa española a partir de testimonios relevados por AP.

"En cuando te apartas y sales, piensas ¿Acabo de arruinar mi carrera? y así fue durante toda la producción", explicó.

Ocho cantantes y una bailarina revelaron que sufrieron acoso sexual del superastro español de 78 años, quien lleva décadas casado, en ocasiones en compañías de ópera en las que él ocupaba puestos de dirección.

Una de las mujeres dijo, bajo anonimato, que Domingo metió la mano dentro de su falda, y otras tres relataron que forzó besos húmedos en la boca dentro de un vestuario, una habitación de hotel y una comida de trabajo.

"Una comida de trabajo no es (algo) raro", dijo una de las cantantes. "Que alguien intente agarrarte la mano durante una comida de trabajo es raro, o que te ponga la mano en la rodilla es un poco raro. Siempre te estaba tocando de alguna manera, y siempre besándote", indicó.

Otros dos testimonios refieren haber cedido brevemente a las proposiciones de Domingo al creer que no podían poner en peligro sus carreras rechazando al hombre más poderoso de su profesión. Una cantante que está entre las acusadoras tenía 23 años y actuaba en el coro de la Opera de Los Angeles cuando conoció al superastro en 1988. Dijo que recordaba haberse limpiado la saliva de la cara luego de "un torpe y húmedo beso en el escenario", tras lo que el tenor le susurró: "Ojalá no estuviéramos en el escenario". La mujer agregó que Domingo empezó a llamarla a casa a menudo, aunque ella no le había dado su número. "Decía cosas como «en a mi departamento. Cantaremos unas arias. Te asesoraré. Me encantaría escuchar lo que puedes hacer para una audición", apuntó. Otra joven cantante en la Opera de Los Angeles cuando Domingo había sido designado como nuevo director artístico, dijo que empezó a llamarla a su casa inmediatamente después de conocerla en un ensayo en 1988. "Decía: «Voy a hablarte como el futuro director artístico de la compañía» y hablaba de posibles papeles", comentó. La mujer relató que en una de las visitas de Domingo a su camerino, el tenor admiró su ropa, se inclinó para besarla en las mejillas y colocó una mano en un lateral de su pecho. La cantante, que tenía 27 años y estaba empezando su carrera, dijo que se sintió "atrapada" y terminó cediendo porque temía que de lo contrario terminaría su carrera en la ópera. La joven contó que fue al departamento del tenor, donde practicaron "tocamientos" y "manoseos". "Me sentí como una presa. Me sentí como si me estuviera cazando", dijo la mujer, quien explicó que se sintió animada para denunciar gracias al movimiento #MeToo.