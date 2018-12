El ex novio de Thelma Fardín, Juan Guilera, dijo sobre el descargo de Juan Darthés: "yo no le creo nada. Si a vos viene una menor y te avanza, como adulto ¿no vas a hablar con un productor, a explicar lo que pasó?, ¿no vas a decir nada?". Guilera denunció que el día previo a la denuncia de Fardín, Darthés lo llamó por teléfono. "El lunes me llaman de un teléfono que no conozco y cuya foto es de un niño, cuando lo atiendo me dice que es Juan Darthés, que me llama desde el celular de su hijo. Yo pensé que me iba a ofrecer laburo, pero me dijo que se enteró que Thelma lo iba a denunciar por violación, que estaba desesperado, que su carrera y su vida estaban arruinadas. Yo le pregunto, ‘pero vos estuviste con Thelma?', y él me lo niega. Después me hace dos preguntas; si seguía en contacto con ella, a lo que respondí que no; y si yo me acordaba que durante la gira le había dicho que Thelma me había confesado que tenía fantasías con él". "Yo dije que no recordaba en absoluto esa conversación, que era imposible que me acordara de una charla ocurrida hace diez años; pero además había terminado hacía poco con Thelma, por lo que cual es imposible que hubiera hablado algo así con él. Me pidió disculpas y cortó".