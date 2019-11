La actriz Thelma Fardín criticó al cantante Axel por haberse negado a presentarse, en el marco de una denuncia en su contra por un supuesto abuso sexual, hecha por una joven de la ciudad de Neuquén.

En diálogo con el programa radial "De Caño Vale Doble", de Radio Rivadavia, la actriz opinó sobre la decisión de Axel de negarse a la pericia psicológica pedida por la presunta víctima: "Es tremendo lo que pasa con Axel, que tenga la posibilidad de no presentarse cuando una hace la denuncia. Y luego reflexionó acerca de lo que generalmente ocurre en ese tipo de casos. "En este tipo de delitos, la primera persona en ser peritada es la denunciante y no la persona que se denuncia, habría que rever eso en el sistema porque es absolutamente revictimizante".

"Cuando una se mete en el universo del derecho, más allá de que no soy abogada, a través de lo que me fue pasando pude ver que no se preserva a la persona que denuncia. Es complejo el nivel al que se somete a la víctima. Si vos mañana hacés una denuncia porque te robaron no te van a hacer una pericia psiquiátrica o psicológica, en cambio si fuiste abusada es lo primero que hacen, incluso física, no importa el tiempo que haya pasado. Yo tuve que someterme a una pericia física diez años después. Eso es sentido común para darse cuenta que es ridículo", siguió Thelma, haciendo referencia a su denuncia por violación contra el actor Juan Darthés.

Consultada por Cecilio Flema-tti, conductor del ciclo, si tendría algún diálogo con Axel, Thelma fue contundente en su respuesta: "No me interesa tener un diálogo con ellos, sí con las pibas, con el movimiento de mujeres, ahí tenemos mucho más para decirnos y para hacer. Creo que ni siquiera vale la pena entrar en la lógica de una persona que es capaz de cometer los delitos de losque se lo acusa. Si hay algo que no dudo es que confío en las mujeres que se animaron a denunciar". Luego, sobre si ve posible una condena en el caso del cantante, la actriz analizó: "Entramos en un terreno complicado cuando decimos «que la Justicia lo determine» porque cuando vas a las estadísticas de cien casos de abuso uno solo recibe condena y no estamos frente a 99 personas que mintieron sobre si fueron abusadas, estamos frente a un sistema que garantiza impunidad. Así que no te voy a decir que sea la Justicia la que decida porque ojalá funcionara. Yo estuve prácticamente un año con incertidumbre de si lo iban a acusar o no (a Darthés). Cuando hablamos sobre estos temas, me interesa hablar de la realidad".

El hecho por el que se acusa a Axel habría sucedido en marzo de 2017. De acuerdo al relato aportado por la joven, todo ocurrió en el ámbito donde ella trabajaba, en el marco de la Fiesta Nacional del Petróleo. La denuncia es por abuso sexual simple y, de llegar a juicio, la pena que que establece el Código penal es de uno a cuatro años de prisión.

Por su parte, la abogada de la actriz Thelma Fardín, Sabrina Cartabia, recibió una propuesta de un importante jurista brasileño para que el caso de violación en un hotel de Managua cuando la denunciante del actor Juan Darthés era menor de edad se trate en la Justicia de Brasil si le niegan la extradición al actor y no puede ser juzgado en Nicaragua ni en Argentina, donde Darthés tiene varias denuncias por acoso y abuso sexual. En este sentido, el periodista Jorge Rial reveló que "un colega brasileño que me entrevistó para el programa especial sobre el caso de la denuncia de Thelma Fardín me contó antes de la nota que existe un movimiento muy fuerte de mujeres al que se sumó otro de abogados, que van a pedir que la causa se traslade de Nicaragua a Brasil".

"El programa más visto de la televisión brasilera durante el fin de semana se llama Fantástico y lo ven 50 millones de personas. Es un programa muy respetado que tiene el poder de hundirte o de ponerte allá arriba. Este domingo va a emitir un informe sobre Juan Darthés. Acabo de grabar una nota yo. Me quedé charlando con el colega y me contó que explotó el tema allá gracias al colectivo de actrices de allá, más el colectivo de abogados que también se interesó por el tema", contó Rial.

"El tema comenzó a escalar. Allá hay un presentador al que le pasó lo mismo y hace un año y medio lo limpiaron de la televisión. Entonces, como Darthés está en Brasil y se habla tanto, ya hay un rumor que se empezó a instalar de que la causa podría ir a Brasil", reveló el conductor.

Luego de que se conoció la denuncia de Fardín, Darthés se refugió en Brasil, donde nació. Pero varias de las actrices más importantes de la televisión, el cine y el teatro brasileños utilizaron las redes para dejar en claro que no estaban dispuestas a trabajar con él. "Te metés con una, te metés con todas", decía el texto que acompañaba la foto del actor y que Débora Falabella ( Avenida Brasil) y Giselle Itié (Moisés y los 10 Mandamientos), entre otras, subieron a sus redes.

La poderosa cadena de TV brasileña O Globo emitirá el domingo en horario central un documental sobre el actor y cantante de tango Juan Darthés, sobre quien pesa una orden internacional de captura dictada por la Justicia de Nicaragua por la violación a la actriz Thelma Fardín.

"Fantástico: O Show da Vida" es uno de los clásicos de la Rede Globo, está al aire desde 1973 y, a pesar de que en sus comienzos era un ciclo de música y variedades, con el correr del tiempo se impuso como uno de los magazines más vistos. En ese ciclo, este domingo los conductores Poliana Abritta y Tadeu Schmidt presentarán un informe especial sobre el actor, en el que se dará cuenta de las acusaciones que pesan en su contra -las de las actrices Calu Rivero, Natalia Juncos y Anita Co- y la denuncia penal que presentó Fardín ante la Justicia, acusándolo de haberla violado durante una gira de Patito Feo en Nicaragua, cuando ella era menor de edad. Además de dar cuenta de la situación procesal de Darthés, en el informe se presentarán otras voces y testimonios. El de Jorge Rial será uno de ellos. Así lo confirmó el periodista en su ciclo Intrusos el último martes.