Un mensaje de audio de la red social Whatsapp reveló ayer que los delincuentes que irrumpieron a los tiros en la comisaría de la localidad bonaerense de San Justo el pasado lunes para rescatar a un preso estaban dispuestos "a matar a todos" los policías que se hallaban en el lugar, informaron fuentes de la investigación.

En tanto, la sargento Rocío Villarreal, de 25 años, quien fue baleada durante el hecho, fue operada ayer y se determinó que tiene un "daño importante" en su médula ósea, por lo que el pronóstico para la recuperación de la movilidad en las piernas "no es bueno", según el último parte médico.

"Si los tenemos que matar a todos, los vamos a matar a todos", señalaba uno de los detenidos por el ataque a la seccional en un mensaje que le mandó a uno de sus cómplices en los momentos previos al ingreso a la seccional 1ª de La Matanza.En los mensajes, a los que accedió Télam, los integrantes de la banda planifican el copamiento a la dependencia y dialogan sobre la cantidad de personas necesarias para llevarlo a cabo, y sobre los autos y las armas que utilizarían.

Además, en uno de los audios que fue enviado luego de cometido el hecho, Ludmila Zahira Bustamante, de 19 años, quien fue detenida el lunes acusada de planear el ataque para rescatar a su novio, Leandro Aranda, de 22 años, expresa su preocupación porque este no le respondía más los mensajes a pesar de que lo veía en línea.

"No sé qué onda, se puso en línea, nunca me contestó, yo le puse algo sobre anoche pero no le contestó a nadie, ni al hermano, me parece re extraño... ¿se lo habrá sacado la gorra?", se pregunta la joven en referencia a la policía. En tanto, en las comunicaciones previas al ataque, uno de los sospechosos dice: "Sí o sí tenemos que ser cuatro para entrar, porque si no se nos va a complicar".

"Si nos podemos juntar, piola, y si se tira un tiro o no se tira un tiro, joya, y si los tenemos que matar a todos, los vamos a matar a todos", agrega. Y sigue: "Vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, dentro de lo normal, donde se pinche, se pincha".

En otro audio, otro de los detenidos le comenta a un cómplice: "Yo hablé con ellos más o menos cómo vamos a hacer para separarnos, que ellos se vayan por un lado y nosotros por el otro, y que tengamos los otros coches, vamos a tener que poner la Fox y el Vento".

"Si sale así, joya, y si no, bueno, nos recagamos a balazos y nos vamos", termina.

El abogado Jorge Irineo, defensor de Bustamante, aseguró que ella "está alterada" por el consumo de drogas y que los otros miembros de la banda "la usaron".

"Tiene un desequilibrio total, esta defensa va a pedir el análisis de los peritos psicológicos y psiquiátricos porque es un peligro para sí misma y para terceros", explicó Irineo. El letrado sostuvo que Bustamente "creó esta locura por un amor mal entendido, que se mezcló con el odio y el consumo de estupefacientes".

"Su abuela, que la protegía desde siempre, está muy consternada por todo lo sucedido y les quiere pedir perdón a Rocío Villarreal y a sus familiares", añadió en relación a la sargento herida.

La salud de la sargento

Respecto del estado de salud de la joven policía, Mario Schusterhoof, director del Centro Médico Fitz Roy, del barrio porteño de Villa Crespo, informó que fue operada de la columna y durante la intervención se halló "un daño medular importante, pero que no es total" porque no tiene una sección total afectada, "lo cual hubiese sido absolutamente imposible de solucionar".

"Se descomprimió la médula porque el edema que tenía, la hinchazón, imposibilitaba que esa médula se repare, se limpió toda la zona por los peligros de infección y se sacaron esquirlas" del proyectil que hirió a la policía, detalló.