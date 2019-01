"Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...". La voz es la de Emiliano Sala, al arrancar su viaje desde Nantes a Cardiff en la avioneta sobre Canal de la Mancha. En el comienzo del audio, Sala saluda a sus compañeros y les cuenta la gran cantidad de cosas que tuvo que hacer en su despedida en Nantes. "Cosas y cosas y cosas... No termina más", protesta y hasta bosteza en el audio. Sala también se muestra ilusionado con el comienzo de los entrenamientos en su nuevo equipo, el Cardiff City, y les pregunta a sus amigos cómo están. Pero sobre el final, deja traslucir: "Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...".