Romina Manguel contó que fue acosada por un invitado del programa

Anoche la periodista Romina Manguel fue la encargada resumir en Animales Sueltos la denuncia que presentó la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés, a quien acusó de haberla violado cuando ella tenía 16 años durante una gira de Patito Feo por Nicaragua.

Tras contar lo sucedido, Manguel destacó la valentía de la actriz y advirtió sobre las dificultades para realizar este tipo de denuncias. Y en este marco, contó que fue víctima de un acoso sistemática por parte de una persona muy conocida que fue varias veces invitada a Animales Sueltos, pero hasta ahora ella no pudo denunciar.

"Yo soy una mujer grande, tengo 45 años y dos hijas. Y hay hechos que no me animo a contar al día de hoy. Hechos que me pasaron en esta mesa. Acá ha venido un invitado que me acosó sistemáticamente", expresó en el estudio de Animales Sueltos, ciclo del que es panelista.

"Yo nunca lo había comentado y cuando lo vi le conté a Tato Young (excompañero de ciclo) lo que pasó, le mostré los mensajes que tenía de esta persona y no me dejó un segundo sola. Nos fuimos, esta persona me siguió y me ofreció a llevarme. Tato dijo que ya tenía el taxi pedido, me subí y me fui a mi casa. Esto fue hace tres meses", agregó, ante la mirada de Alejandro Fantino.

Por otro lado, dejó en claro que no se siente con las fuerzas necesarias para denunciar a este hombre: "Si me preguntás si lo voy a denunciar, te digo que no. Porque una denuncia cuando puede, no cuando quiere. No tengo las herramientas porque este medio es súper machista y porque no te creen. De un tipo sumamente exitoso, muy poderoso, buenmozo, que se llama a sí mismo padre de familia... yo te digo que me encerró en un estudio, me apretó contra un rincón y les pidió a la locutora y al operador de radio que se vayan. Hay muchos cómplices para que esto pase. No pude reaccionar, no supe qué hacer".

"No me puedo defender porque van a decir 'lo buscó', 'lo provocó'. Yo no nací feminista y es un camino que empiezo a recorrer ahora. Creo que es clave que el 'no es no' es siempre. Si subo a tu departamento, no quiere decir nada. Y podemos estar los dos en bolas, en un momento álgido y si no tengo ganas, el 'no' sigue siendo 'no' en cualquier momento", cerró, ante la atenta mirada de sus compañeros.