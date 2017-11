Rolón: "Existe solo un amor en la vida y lo construimos de chicos"

Amor. "Juan David Nasio dice que en el amor sólo elegimos lo inevitable. Existe solo un amor en la vida y muchas personas en las que podemos encontrar eso que amamos. Y eso que amamos lo construimos de chico. Son rasgos que vas a necesitar encontrar para poder enamorarte de grande. La mirada de tu madre, la voz de tu padre, el gesto contenedor de un abuelo o un amigo. Esas personas que te hicieron sentir querido, seguro. Y entonces después vamos por la vida reencontrando en algunas personas un cierto rasgo y decimos: No sé por qué tiene, pero me gusta. Y otro puede decir que el de al lado es más lindo, pero a vos te gusta ese. Porque tiene un rasgo que te enamora. El problema aparece cuando ese rasgo es de violencia, de maltrato o indiferencia. Ahí aparecen esas personas que todo el tiempo construyen vínculos patológicos".

Grieta: "Usar mucho la palabra grieta le sigue dando entidad. Hay un diferencia enorme entre leer lo que está ocurriendo y crear lo que va a ocurrir. Muchas veces desde los medios no sólo se lee lo que está pasando sino que se tiene actitudes o discursos que siguen creando cosas que después la gente va a repetir. Lo veo con mucha preocupación".

Furia. "Cuando desde lo emocional sentís que lo que dice el otro te enfurece, lo que hace es poner de manifiesto cuando la razón deja de estar al mando".

Privilegiados. "Hay personas que están en un lugar de privilegio, porque tienen trabajo, porque trabajan que les gusta y encima tienen reconocimiento y no aparece el pensamiento. Entonces qué queda para aquel que no llega a fin de mes o trabaja 14 horas de lo que no le gusta. La generosidad tiene que venir desde el que está mejor al más necesitado. Y la comprensión también".

Diálogo. "He decidido no hablar cuando aparecen ciertos temas o directamente no decir nada, excepto que esté en un marco de amigos muy íntimos y queridos ¿Qué sentido tiene entablar una conversación cuando ya sabés de antemano que esa conversación nunca va a llegar a ser un diálogo?".

Potenciales. "Los periodistas caminan por un desfiladero peligroso, que es el abuso de los potenciales. La primicia le ha ganado a la verdad. Cuando alguien quiere informar algo rápido en vez de informar algo seguro que es así, entonces para cubrirse usan los potenciales".

