Rock de luto: murió Malcom Young, guitarrista de AC/DC

El legendario grupo de hard rock AC/DC perdió ayer uno de sus fundadores, el guitarrista Malcolm Young, que dejó huérfanos a millones de seguidores y una formación varias veces diezmada por la salida de sus miembros.

Enfermo de demencia desde hacía varios años, tuvo que retirarse en 2014 antes de la salida del álbum "Rock or Bust".

Su desaparición comportó numerosos homenajes del mundo de la música en Twitter.

"Gracias por haber formado parte de la banda sonora de mi vida. Tu música es la definición de lo intemporal", indicó Lars Ulrich, batería de Metallica, mientras que el compositor Ozzy Osbourne se declaró "muy triste". "Lo extrañaremos terriblemente", escribió.

Por su parte, el guitarrista y cantante del grupo Kiss, Paul Stanley, se refirió al "motor de AC/DC" al escribir: "Un final trágico para un icono a veces desconocido. Uno de los verdaderos grandes".

Menos mediático que su hermano Angus, conocido por sus apariciones en el escenario en atuendo escolar, era la "fuerza motora" de AC/DC, "a fuerza de entrega y de pasión", afirmó su hermano menor, que anunció el fallecimiento en la cuenta de Facebook del grupo.

"Como guitarrista, compositor y visionario, era un perfeccionista y un ser único. Su lealtad hacia los seguidores era inigualable", escribió.

"Como hermano, me es difícil poner en palabras lo que significó para mí durante mi vida, el vínculo que teníamos era único", agregó. "Deja tras sí un inmenso legado que vivirá siempre".

Malcolm Young murió rodeado de sus familiares, unas semanas después del deceso de otro de sus hermanos, George, músico en los Easybeats y considerado como el mentor de AC/DC. Era el sexto de los nueve hijos de una familia escocesa emigrada a Sídney.

Tras una adolescencia al son de Jerry Lee Lewis, Little Richard y Chuck Berry, a los veinte años decidió formar un grupo y captó a su hermano Angus, que a sus 14 años ya tenía una personalidad explosiva y un dominio de los riffs de guitarra.

Decidieron llamarse "AC/DC", como la corriente alternativa/corriente continua (pero que en argot estadounidense, también designa a las personas bisexuales) y ofrecieron su primer concierto a finales de 1973.

El escenario se convirtió en su terreno de juego. "No nos tomamos demasiado en serio, si bien somos un gran grupo escénico. Nuestro éxito está más ligado a nuestros conciertos que a nuestros discos", consideraba Malcolm Young al diario Le Monde en 2000.

Desde sus comienzos, la banda vendió más de 200 millones de álbumes y compuso clásicos coreados en todo el mundo como "Highway to Hell", "Let There Be Rock" y "Back in Black". Sus seguidores nunca se cansaron de los solos de Angus Young, de la estridente voz del cantante Brian Johnson, al micrófono desde 1980, ni tampoco de la atronadora batería ni de los cañonazos.

Sin embargo, AC/DC ha tenido que levantarse varias veces: en 1980 murió su primer cantante, Bon Scott, que falleció ahogado por su propio vómito tras una noche de borrachera. Recientemente expulsó a su baterista histórico, Phil Rudd, condenado en Nueva Zelanda por amenazas de muerte y posesión de estupefacientes. El año pasado, fue la salida forzosa de Brian Johnson, obligado a dejar los escenarios para no quedarse sordo, lo que por poco compromete el futuro del grupo. El cantante de Guns NRoses Axl Rose lo reemplazó de un día a otro.