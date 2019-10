Robó unabicicleta yla devolvió

Un ladrón robó una bicicleta a una médica y horas más tarde, luego de que la damnificada se quejara por redes sociales, la devolvió con una carta manuscrita en la que pedía "perdón", en la localidad de Quimilí, población rural ubicada a 220 kilómetros al sureste de la capital.

Tras el robo, la médica identificada como Catalina Parodi, de 28 años, descargó su bronca en las redes sociales al contar que le "sacaron" de su casa la bicicleta. "Si alguien sabe algo por favor me avisa, cualquier información que tengan y si pueden compartir también me ayudarían", escribió la médica en uno de sus mensajes por redes. A las pocas horas, alguien llamó a la puerta de su vivienda y al abrirla se encontró con la bicicleta y una carta. "Hola, disculpa, no volverá a pasar, era por necesidad, gracias", indicaba la nota manuscrita.