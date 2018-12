En grupo. Cantini (de frente), uno de los principales ex colaboradores de la ministra "Chiqui" González.

En grupo. Cantini (de frente), uno de los principales ex colaboradores de la ministra "Chiqui" González.

Un funcionario del gobierno provincial santafesino presentó su renuncia al cargo por denuncias de acoso laboral y violencia de género.

Se trata del rosarino Pedro Cantini, secretario de Producciones, Industrias y Espacios Culturales del Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe.

Cantini hasta ayer fue prácticamente el número dos o viceministro de la cartera conducida por la también rosarina María de los Ángeles "Chiqui" González, a quien acompañó desde los tiempos en que ella estaba a cargo de la secretaria de Cultura de la Municipalidad.

Antes de desempeñarse en la función pública, Cantini desarrolló una vida activa como periodista de la ciudad, fundamentalmente en medios gráficos.

En la carta que entregó al gobernador Miguel Lifschitz con su renuncia, Cantini argumentó que dimitía "ante las denuncias que han sido públicas", aunque señaló que "al día de la fecha no estoy notificado de ninguna denuncia por violencia de género, por lo tanto no sé de qué se me acusa".

Sin embargo, aclaró que "dejar el cargo me permitirá presentarme ante la Justicia y ejercer mi derecho a defensa, como corresponde y deseo antes que nada, sin que esto pueda implicar algún tipo de tensión o daño involuntario al espacio político y a la gestión que he tenido el honor de integrar hasta hoy".

Hasta ayer, las autoridades provinciales también desconocían si había o no una denuncia formal. Sin embargo, fuentes judiciales deslizaron que se presentaron denuncias en su contra.

La primera —de acuerdo a esos informantes informales— fue efectuada por una ex pareja a fines de septiembre. La mujer lo acusó de "maltrato verbal" durante la relación —que terminó a mediados de 2017— y de "hostigamiento" una vez separados.

La segunda es de fines de noviembre de este año y corresponde a una empleada que lo denunció por "maltrato laboral".

La empleada del área de Cultura habló de descalificación hacia su persona, agresiones verbales y demandas excesivas. Ambas denuncias las lleva la unidad de violencia de género, que solicito ampliación de testimonios para avanzar con medidas.

Por esta horas, ni el gobernador Miguel Lifschitz ni "Chiqui" González emitieron opiniones públicas al respecto. Pero quien sí lo hizo fue la subsecretaria de Políticas de Género, Gabriela Sosa.

La funcionaria del gabinete de Lifschitz dijo que es la Justicia la que deberá definir si es responsable o no de los hechos de violencia y acoso que se le imputan pero no dudó en afirmar que "es saludable para la gestión pública y las mujeres desligarse de personas que están vinculadas a la violencia machista".

No en los cargos

"Nosotros tenemos una consigna, una reivindicación —afirmó Sosa—. Y es que no haya ningún violento en un cargo público. Si esto se comprueba en la Justicia es parte de esta demanda social de las mujeres de vivir libre de violencia".

La subsecretaria provincial aclaró de todas maneras que "a nosotros nos llegó la misma información que a los medios, no nos había llegado un pedido de intervención en ese sentido".

Empero, consideró que las denuncias "están en el marco de una cantidad de situaciones que comienzan a explicitarse a partir del hecho político que construyeron las actrices argentinas", refiriéndose al nucleamiento que apoyó las denuncias de la artista Thelma Fardín contra Juan Darthés y que instaló la consigna "Mirá cómo nos ponemos".

"Esta denuncia —dijo la funcionaria del gabinete de Lifschitz— pone sobre la mesa fortalezas en las mujeres, que se animan a contar y denunciar en algunos casos sobre situaciones de violencia que pasan en ámbitos políticos, sociales, domésticos, institucionales", remarcó.

"Es saludable para la gestión pública y las mujeres desligarse de personas que están vinculadas a la violencia machista", concluyó la subsecretaria.