El presidente del canal de noticias estadounidense NBC News prometió llevar adelante un "minucioso análisis" tras las acusaciones por comportamiento sexual inapropiado que llevaron al despido del famoso conductor televisivo Matt Lauer esta semana, según informaron medios locales.

"Un equipo de los líderes más experimentados de recursos humanos y legales de NBC Universal comenzó un minucioso y oportuno análisis de lo que ocurrió y de qué podemos hacer para lograr una cultura de mayor transparencia", señaló un memorándum oficial enviado por Andrew Lack a sus empleados.

Lack prometió que los resultados de esta investigación serán compartidos con los empleados de la cadena televisiva.

En el mensaje, publicado por "The Hollywood Reporter", indicó además que la división de noticias entrenará "en persona" a sus empleados para que estén alertas ante situaciones de acoso sexual o "conductas inapropiadas "en el lugar de trabajo, más allá del entrenamiento online que ya está ofreciendo actualmente.

Matt Lauer, de 59 años, quien fue uno de los conductores estrella del programa "Today" de la NBC durante más de 20 años, se disculpó el jueves en un comunicado en el que expresó su "dolor y arrepentimiento por el daño" causado a otros.

La cadena despidió al conductor después de que recibiera una "queja detallada de una colega" sobre su comportamiento. Según NBC, una colega lo acusó de tener una conducta sexual inapropiada mientras ambos cubrían los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, Rusia, en 2014.

Tras el despido de Lauer, The New York Times informó que otras dos mujeres habían realizado quejas similares contra el conductor.

Lauer se convirtió en el último de una serie de personalidades conocidas en Estados Unidos que pierde su trabajo por acusaciones de conducta sexual inapropiada.

La ola de denuncias estalló tras las acusaciones contra el productor de cine Harvey Weinstein, al que decenas de mujeres denunciaron por acoso o agresión sexual.

Matt Lauer, despedido el martes por la cadena NBC, se disculpó públicamente el jueves, y dijo que la situación lo hizo sentir "avergonzado y abochornado". Lauer, co-conductor del "Today" y una de las caras más conocidas de la televisión estadounidense, emitió un comunicado que fue leído al aire el jueves a la mañana. "No hay palabras para expresar mi dolor y arrepentimiento por el daño que causé a otros con palabras y actos. A la gente que herí, le pido sinceras disculpas. Mientras escribo esto me doy cuenta de la profundidad del daño y la decepción que he causado en mi hogar y en la NBC", dijo por escrito Lauer. Pero Lauer, de 59 años, dijo que parte de la versión difundida no es cierta o es inexacta, aunque agregó que "hay evidencia suficiente en estos relatos para hacerme sentir avergonzado y abochornado. Me arrepiento de que mi vergüenza sea compartida ahora por gente a la que aprecio mucho".

Otro caso en Australia

El actor Geoffrey Rush dimitió como presidente de la Academia de Cine Australiana, después de que salieran a la luz acusaciones de "conducta inapropiada". Rush, que niega cualquier acusación, renunció de su cargo en la academia. De 66 años, presentó su renuncia después de que la Compañía de Teatro de Sídney revelara la que había recibido una denuncia acusando al veterano actor de haber tenido una "conducta inapropiada". No se dieron detalles sobre el comportamiento ni sobre la identidad, pero medios australianos señalan que se relacionan con la época en la que Rush interpretaba el rey Lear en 2015 y 2016.