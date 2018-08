El ya famoso video en el que se ve a la titular del Ministerio de Educación de la provincia de San Luis, Natalia Spinuzza, comentar los efectos de consumir drogas y alcohol durante un viaje a Holanda tuvo previsibles repercusiones. "No merece tener el cargo que detenta y el gobernador Alberto Rodríguez Saá debe pedirle la renuncia o tendría que irse sola". Con esas palabras el diputado nacional por San Luis, José Luis Riccardo, cuestionó a la ministra de Educación puntana que se filmó después de haber fumado marihuana durante sus vacaciones en Holanda y que generó un escándalo nacional.

Riccardo, radical y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara baja nacional, fue rector de la Universidad Nacional de San Luis. No escatimó críticas hacia la funcionaria y su video. "San Luis es históricamente cuna de maestros y hay una ministra de Educación con antecedentes que nadie conoce, porque creo que cuando llegó a ese puesto no había agarrado ni una tiza para dar una clase. Está mal que un funcionario público no sepa que es funcionario público las 24 horas al día y los siete días de la semana", remarcó el diputado.

El escándalo estalló al divulgarse un video en el que Natalia Spinuzza se muestra tras consumir drogas y alcohol. El video, que se habría filtrado de un grupo privado de WhatsApp, causó revuelo en las redes sociales. "Hola. Buenas noches, acá estamos con Juan (su pareja), medio fumados. Fuimos ahí enfrente, estábamos en pleno Barrio Rojo, y fumamos. Acá tenemos medio todavía, porque era un churro enorme, creo que les mandé la foto al grupo, si no se las mando. Y yo fumé muy poquitito por las dudas, gracias a Dios que fumé poquitito porque me fui a Marte", fue el relato de la joven funcionaria. El rechazo y las críticas de miles de personas no se hicieron esperar. Por el momento, ni la ministra ni el gobierno de Rodriguez Saá se expresaron al respecto. "Es lamentable. Habla de la falta de coherencia entre lo que es representar una función pública. Esto es la representación de un poder que no ha sabido separar en mucho tiempo lo personal de lo familiar y la responsabilidad pública", agregó el diputado. En ese sentido, resaltó que "el ministro es uno de los funcionarios púbicos en donde se miran la sociedad y los alumnos". "No sé si sabe la ministra que desde la educación estamos tratando de luchar contra uno de los mayores flagelos que son las adicciones a las drogas. En lo personal o lo individual cada uno puede hacer lo que quiere y atenerse a las consecuencias pero ser funcionario público implica una ética de la responsabilidad y un sentido de la ubicación", expresó. Asimismo, aprovechó para cargar contra el histórico gobernador puntano: "Esto es un cuadro más en una opereta de 30 años de desatinos donde el Estado y lo familiar se han mezclado y son la misma cosa. Mientras que los docentes en San Luis tienen más de 30 años sin una paritaria y sus derechos violados, la ministra se da esos lujos. Esperemos que renuncie pronto".