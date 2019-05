Rada: "Estamos como en la época de los ositos de peluche"

El presidente de la Confederación de Combatientes en Malvinas de la República Argentina, el rosarino Rubén Rada, declaró ayer sobre la intención del gobierno nacional de reconocer al Reino Unido como Estado ribereño de las Malvinas, que "estamos como en la época de los ositos de peluche (en referencia al canciller Guido Di Tella, que en la Navidad de 1998 les envió una carta y un osito a cada habitante de las islas), ahora resulta que los ingleses son buenos porque nos devuelven un casco, pero no nos devuelven las Malvinas".

—¿Qué opinás de la denuncia de la gobernadora Bertone, en el sentido de que el gobierno nacional podría reconocer al Reino Unido como estado ribereño de las islas Malvinas?

—Desde la Confedereción de Combatientes de Malvinas de la República Argentina apoyamos la ley que Bertone envió al Senado sobre la Cuestión Malvinas, en el sentido que toda negociación por las Malvinas debe pasar por el Congreso porque son los verdaderos representantes del pueblo y porque el reclamo de la soberanía de las Malvinas está en la Constitución nacional. La idea es tratar los temas de Malvinas como una política de Estado. Yo, desde la Confederación, denuncié al presidente en Comodoro Py, junto a 500 veteranos, pero el juez Lijo lo desestimó. Es como cuando el canciller reconoció a los kelpers como autoridades de Malvinas cuando la autoridad legítima es la gobernadora de Tierra del Fuego.

—¿Qué posición tienen sobre estos acuerdos de entendimiento con el Reino Unido?

—No estamos de acuerdo y el Congreso debería tratar todos estos acuerdos de entendimiento con los ingleses, como el de Madrid, que está vigente. Ahora resulta que los ingleses, que se llevan toda la riqueza pesquera de las Malvinas, nos dejan comprar dos o tres barcos para cuidarlas y que los chinos no se lleven el calamar. Esto es así: me tomás la casa, pero como es mía, me decís que desde ahora vamos a pagar la luz y el gas a medias. ¡No señor! Si los pescados son nuestros los ingleses no se pueden hacer los buenos y darnos el 20 por ciento.

—¿Cómo impacta el Brexit?

—Hace seis meses, en Bruselas, España advirtió su preocupación por el cierre de frigoríficos españoles porque Inglaterra, que es el segundo productor de calamar, dejó de pagar los aranceles desde que salió de la Unión Europea. Los ingleses se llevan nuestra riqueza pesquera y todo el mundo busca el petróleo en los lugares más fáciles. En Malvinas hay petróleo, pero es muy caro sacarlo, pero cuando se termine en otros lugares van a venir por él y por el agua. Hasta nos van a vender el agua en botellitas.

—¿Cuál es tu posición sobre los vuelos a Malvinas desde Córdoba?

—Me acusan de kirchnerista, pero la política sobre Malvinas de la década pasada fue tan buena que hasta Chile votó a favor. Les dan a los kelpers el vuelo a Córdoba y resulta que ellos detuvieron 12 horas a un compañero por tener una bandera argentina. A Malvinas tenemos que ir con pasaporte, no podemos llevar ni un trapo celeste y nos dicen que los argentinos somos "malvenidos". Y ellos pueden venir a Córdoba o a Rosario a atenderse en los hospitales públicos y a estudiar en las universidades públicas, que ellos no tienen. Estamos como en la época de los ositos de peluche.