Quebró la mayorista de turismo TN Operador y actúa la Defensoría

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe se puso a disposición de los afectados por la quiebra de la empresa mayorista de turismo cordobesa TN Operador. El organismo inició un expediente por las consultas recibidas desde el viernes, cuando se oficializó la quiebra de la empresa, y se encuentra trabajando el tema de manera conjunta con la Secretaría de Turismo de la Nación.

Ante el hecho que ha tomado estado público del quiebra de la empresa mayorista, de la ciudad de Córdoba, "la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe informó que se pone a disposición de los afectados y que inició un expediente por las consultas recibidas este viernes. Asimismo, desde la institución señalaron que desde entonces se encuentra trabajando el tema de manera conjunta con la Secretaría de Turismo de la Nación", reseñó el organismo en un comunicado.

Los afectados por esta situación pueden acercarse a la Defensoría del Pueblo, en cualquiera de sus sedes en Rosario (Pasaje Alvarez 1516) y ciudad de Santa Fe (Eva Perón 2526). Además, las delegaciones en el interior de la provincia pueden ser consultadas en el sitio defensoriasantafe.gob.ar/oficinas. Cualquier ciudadano puede acercarse con la documentación que disponga y recibir asesoramiento gratuito. Debe recordarse que en las relaciones de consumo que se generen, se aplicará la ley 24.240 de Defensa del Consumidor y sus normas complementarias.

La Defensoría también recuerda una serie de recomendaciones a la hora de contratar con agencias de viajes, como chequear que la agencia tenga número de legajo en el Ministerio de Turismo de la Nación, a través del sitio web www.turismo.gov.ar/agencias; corroborar que la agencia publique los precios totales o finales, que informe al pasajero sobre la documentación necesaria para ingresar al país de destino, las condiciones de la hotelería contratada, las comidas incluidas, los aeropuertos de llegada y salida, y las condiciones en caso de que el viajero necesite devolver o modificar sus servicios. Poner atención al uso de la palabra "similar". También, en lo posible, tratar de realizar el pago de reservas a través de homebanking, con tarjeta de crédito o transferencia bancaria, puesto que son medios que permiten mantener un seguimiento de la transacción. También hay que informarse de los seguros con que cuenta el servicio contratado en caso de accidente. Y en el caso de quedar insatisfecho con el servicio de la agencia de viajes, se recomienda exigir al responsable de la empresa que solucione el inconveniente y que cumpla el compromiso o dé una alternativa o un importe por la parte del servicio no brindada.

En cuanto al operador de vuelos mayorista cordobés TN, anunció su quiebra el viernes y desató la preocupación de centenares de turistas. En una carta abierta, el dueño de TN admitió el final de la empresa y que habrá complicaciones para las personas que están viajando o están ya en algún destino. En la carta, el dueño de la empresa, Alejandro Seisdedos, anticipó que "va a haber muchísima gente afectada. Sé que voy a afectar muchas empresas también y es lo que más me duele, afectar a alguien. Les pido perdón. Perdón porque confiaron en mí y los defraudé, pero tengan la total seguridad que no fue intencional. Puse toda mi fuerza y mi capital hasta último momento para responder a esto. Lamentablemente no me quedó absolutamente nada, no sé cómo seguiré viviendo, pero eso es lo de menos. Lo peor es la gente que confió en nosotros y la estoy perjudicando. Perdón por esto lo di todo no tengo cómo seguir", escribió el empresario.