Qué dice y qué omite el Código Penal sobre el aborto

El Código Penal Argentino plantea, en su artículo 86, que el aborto no será punible en los casos siguientes: si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; y si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer “idiota o demente”. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

Luego, en 2012, el “fallo FAL” de la Corte Suprema de Justicia estableció los alcances del artículo, y aclaró que los médicos no deben requerir autorización judicial, y que una declaración jurada de una mujer violada es suficiente. Pero la legislación sobre aborto no punible no establece un tiempo máximo de gestación para la práctica de la interrupción. Este vacío legal es el que provocó o permitió el drama de la niña de Jujuy.