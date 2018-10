Protesta porque Irán ejecutó a una joven que mató a su marido

La presión internacional no pudo salvar la vida de Zeinab Sekaanvand, la joven iraní que con 17 años confesó haber matado a su marido, en 2012, porque la maltrataba física y mentalmente. Según Amnistía Internacional (AI), fue ejecutada en la prisión de Urujieh, en la provincia de Azerbaijan.

"La ejecución de Zeinab Sekaanvad es una manifestación enfermiza del desprecio de las autoridades iraníes por los principios de la justicia juvenil y el derecho internacional de los derechos humanos", denunció Philip Luther, director de AI para Oriente Medio y frica del Norte.

La vida de Zeinab no fue fácil. Con 15 años se fugó de su casa para casarse con un muchacho cuatro años mayor. No tardaría mucho en sufrir las primeras palizas de su marido, que denunció en reiteradas ocasiones ante la policía, que no quiso abrir ninguna investigación. La joven, además del maltrato de su marido, "fue violada por su cuñado de manera repetida. Algo que ignoraron las autoridades, que tampoco le facilitaron ningún apoyo al tratarse de una víctima", afirmó Amnistía.

La joven tampoco tuvo la asistencia legal necesaria. Cuando confesó en la comisaría haber matado a su marido, en 2012, no contó con la presencia de abogado. Entonces, ella tenía 17 años, por lo que la ley debía de haberle dado un trato especial por ser menor de edad. "Cuando confesó, Zeinab Sekaanvand dijo que fue torturada por agentes femeninas sin un abogado presente", agregó AI.

Según la joven, el verdadero responsable había sido su cuñado, quien le había dicho que si ella aceptaba la responsabilidad del crimen, él le concedería el perdón (bajo la ley islámica los parientes de una víctima tienen el poder de dar el indulto al acusado, y aceptar en su lugar una compensación económica).

Irán no ha aplicado la sentencia prevista en el códico penal islámico, aprobado en 2013.