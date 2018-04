Prohibirían el WhatsApp a los niños en Europa

La web especializada WABetaInfo ha adelantado una nueva función de WhatsApp que no tiene que ver con publicidad, las etiquetas, el borrado de mensajes ni ninguna otra mejora en el servicio. La gran novedad es que los niños menores de 16 años no podrán usar la popular aplicación de mensajería. O al menos, no podrán hacerlo según las nuevas condiciones de uso que, a todas luces, entrarán en vigor el próximo 25 de mayo en Europa.

Aunque WhatsApp no ha confirmado el cambio, todo apunta a que la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos impulsado por la Unión Europea obliga a la aplicación a avisar que las personas con menos de 16 años no deberían usarla. Esta es una medida para toda Europa y afectará a España, donde actualmente el límite está situado en los 13 años, publicó la web del diario El Mundo. Pese a esto, WhatsApp no tiene manera de saber que un usuario registrado tiene esa edad a menos que este la ofrezca voluntariamente a través de un formulario, por lo que el bloqueo efectivo del uso de WhatsApp a menores de 16 años puede quedar como algo anecdótico y como un reaseguro jurídico.