Prohíben a una chica entrar al colegio por su corte de cabello

Un hombre denunció que a su hija, una adolescente de 13 años, no la dejaron entrar en una escuela de la ciudad de Córdoba a la que asiste desde los cuatro, por el corte de cabello que se hizo.

Según contó la adolescente a El Doce, durante las vacaciones se tiñó el cabello de color azul, y esa fue la primera objeción que le hicieron desde Escuelas Pías, de la ciudad de Córdoba,.

"Me dijeron que no podía ir con el color artificial azul, que lo tenía que llevar teñido de mi color al día siguiente", contó.

La joven se rapó luego un costado de la cabeza, por lo que también le llamaron la atención, y por esta situación, sólo pudo ir un día a clases.

El padre de la alumna contó que desde el colegio no le enviaron ninguna notificación por escrito informando sobre lo ocurrido y que tras hablar con los directivos, no pudo llegar a un acuerdo.

"Ellos dicen que el reglamento estaba escrito, que lo hubiera pensado antes de cortarse", le dijeron.

El reglamento indica que "las mujeres traerán el cabello en su color natural, limpio, bien peinado, recogido y sin pelo obre la cara". "El reglamento no dice que no pueda ir con el pelo corto", alegó Brenda.

En tanto, el padre de la alumna agregó que el director del secundario le dijo que "el reglamento no está cumplido y que no había más nada para decir, que ellos interpretan el reglamento. Entonces no se puede discutir el reglamento, ellos interpretan".

Un periodista del diario La Voz se comunicó con la escuela Pías para conocer su versión sobre de lo ocurrido con la estudiante y desde el establecimiento informaron que "nadie va a hablar del tema" por el momento.

Tras hacer los reclamos sin éxito en la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza (Dipe), la familia decidió cambiar a la adolescente de colegio y acudir al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), que medió en el conflicto.

"Empezamos el trámite para el pase a otra escuela. Está decidido el cambio, a partir de hoy lo hacemos", confirmó el padre, mientras que la adolescente mostró su dolor: "No voy a usar una peluca, es muy feo y es un cambio muy grande. Fui de chiquita a este colegio. Me pone mal, son mis compañeros de toda la vida", concluyó.