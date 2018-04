Primera jornada de Aborto y Salud en un hospital público

Especialistas de la salud debatieron ayer sobre "Aborto y la Salud Pública", en el marco de un panel que se desarrolló en el Hospital San Martín de la ciudad bonaerense de La Plata, en el que profesionales reconocieron "que es una problemática que existe", y que es necesario enfrentar desde el ámbito de la salud.

La primera jornada de debate que se realiza dentro de un establecimiento de salud público en territorio bonaerense fue organizada por el Servicio de Trabajo Social del Hospital San Martín y la Cicop, en el marco del debate que se está dando en el Congreso de la Nación.

"La problemática existe y llegan a los hospitales casos de mujeres que deciden interrumpir el embarazo. Tenemos que debatir qué hacemos como profesionales de salud ante esta demanda. El objetivo es el debate, que no escondamos más la basura debajo de la alfombra", dijo Andrea Barcaglioni, jefa del servicio de Trabajo Social del hospital.

La jornada surgió por "la demanda de los trabajadores de la salud, muchos trabajadores que hace más de 20 años venimos atendiendo mujeres que deciden interrumpir el embarazo o que llegan con casos de abortos no punibles", agregó. En el panel, disertaron especialistas de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) que reciben a la mujer "en estado crítico, sin muchas posibilidades de resolver".

"Lo va a hacer igual"

"La mujer (que decidió interrumpir el embarazo) lo va a hacer en cualquier situación y en cualquier circunstancia, y después como consecuencia, es recibida en la guardia, donde llegan mujeres que pierden la vida o amputadas que terminan con discapacidades por haber terminado en un lugar clandestino". "Queremos terminar con eso", enfatizó.

El presidente de Cicop Hospital San Martín, Pablo Maciel, indicó que "en 2013, cerca de 50 mil mujeres se internaron en los hospitales públicos por problemas relacionados con el aborto" y remarcó seguidamente que "es imprescindible que el Estado garantice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir". "No podemos obviar que la muerte por abortos inseguros es la principal causa individual de muerte materna desde 1980 en la Argentina", añadió.

Participaron en la jornada Andrea Das Neves, integrante del Servicio de Terapia Intensiva del Higa San Martín; Fernando Daverio, jefe de Guardia de Tocoginecología del Hospital Cestino de Ensenada, y Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, entre otros.





Corpiñazo contra sanción a una alumna porteña

Estudiantes porteños, grupos feministas y agrupaciones de izquierda se manifestaron ayer frente al Ministerio de Educación en rechazo a la decisión de una escuela secundaria del barrio de Villa Urquiza de apercibir a una alumna por concurrir sin corpiño a clases.

La manifestación se difundió como "corpiñazo" y en su transcurso le prendieron fuego a algunos corpiños, al tiempo que también fue aprovechada para hacer campaña a favor de la despenalización del aborto.

"¡Ni una piba sancionada por no usar corpiño!", reclamaron, aunque la convocatoria no alcanzó la repercusión que esperaban sus gestoras en un día en que otras marchas de protesta acapararon la atención en el centro porteño.

El pasado viernes, la alumna Bianca Schissi fue retada por la rectora en el recreo y le dijo que no podía ir a esa escuela secundaria pública de Villa Urquiza sin corpiño.

"El mismo viernes vino mi mamá a hablar. La rectora primero decía que era por el vestido y después admitió que era porque no tenía corpiño. No estaba ni escotada, ni con transparencias. Nada. Y a los varones jamás los retan por cómo están vestidos", señaló Bianca, quien volvió a ir este martes a la escuela sin corpiño, aunque esta vez con una polera azul.