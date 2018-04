Polémico audio de Marcela Tinayre cuando vino a Rosario

La filtración de un audio de la conductora Marcela Tinayre develó que la hija de Mirtha Legrand vino a Rosario de pésimo ánimo, o con "la peor onda", cuando le tocó ser invitada a un programa especial de "La Noche de Mirtha" junto al gobernador Miguel Lifschitz y los periodistas Nancy Pazos y Luis Novaresio.

El mensaje de voz tiene casi un año de antigüedad; el programa fue a fines de junio del año pasado a propósito de la celebración del Día de la Bandera. El animador Jorge Rial, en su ciclo "Intrusos", por América, lo emitió y revolucionó el ambiente mediático donde Mirtha Legrand es noticia desde hace unos días. En el mismo, Tinayre se queja con un tono muy elevado de la invitación que recibió para formar parte del programa de su madre en nuestra ciudad y se lo reprocha a la productora periodística de "La Noche...", Silvia Peschiera.

"Mirá, Silvia, voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas; bánquenme con la peor de las ondas. Voy a tomar mi auto el sábado a la mañana, me voy a ir tranquilita, díganme dónde voy. ¿Es el sábado o el domingo? No se qué día tengo que ir. Voy a ir así nomás; a mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada, si hay alguien que lo haga, fenómeno", comienza diciendo con divismo aunque con la voz entrecortada.

Luego la conductora de "Las rubias" por un canal de cable porteño sigue furiosa: "Siempre me joden, no me invitan en todo el año y quieren que vaya a Rosario. Yo no necesito la promoción de ustedes. ¡A Rosario! ¿Entendés bien, nena? Voy a ir con la peor de las ondas. Decime a dónde mierda tengo que ir porque no tengo la más puta idea. Me están cagando la vida como siempre me lo hacen ustedes, que la paso mal. ¡Decime dónde tengo que ir!".

La difusión del audio seguramente habrá impactado en el ánimo de Mirtha Legrand, ya afectada desde la semana pasada por el escándalo de la ex stripper Natacha Jait lanzando acusaciones de pedofilia sin pruebas. Por donde se lo mire resume, de por sí, una vergüenza familiar.

Incluso, en un segundo audio emitido también por "Intrusos", Tinayre critica a su propio hijo, Nacho Viale, el productor general de Mirtha. El mensaje de voz también fue dirigido a la misma productora periodística Peschiera: "Terminá de mentir. Me sorprende que vos te pongas en mentirosa diciendo: ‘No... Vienen por vos, vienen por vos'. Terminá de hacerme presiones, ¿querés? Entonces, esto fue mal hecho por parte de la producción, que no se tomó el trabajo de llamarme", dice.

Y agrega, cuestionando a su hijo: "Nacho me dice: ‘¿Por qué no te venís con Rocco (Gastaldi, su hijo menor) y la visitás a Andrea?'. ¿A vos te parece que eso es la invitación a un programa de televisión? Entonces, déjenme de joder con mentiras", concluye con un tono imperativo.

La "mesaza" de Mirtha, en aquella oportunidad, fue celebrada en el restaurante principal del complejo Puerto Norte, en la ribera rosarina.

Llamada por el diario Clarín, Marcela Tinayre respondió vía WhatsApp: "No me interesa aclararlo. Gracias por tu inquietud, pero no le doy mucha importancia. Estaría cruzada ese día. Ja, ja, ja...".