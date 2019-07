El cura villero José María "Pepe" Di Paola salió a defender al titular de la Red Solidaria, Juan Carr, frente a los cuestionamientos que éste mereció de parte de figuras simpatizantes de "Cambiemos" por haber asistido a personas en situación de calle en el estadio de River Plate.

"Conociéndolo a Juan Carr, es una persona que siempre tuvo estas preocupaciones. Acusarlo de estar haciendo campaña es muy bajo. Ni Juan Carr, ni nosotros, ni nadie aprovecha estas situaciones en términos partidistas", aseveró el sacerdote amigo del Papa Francisco, a cuyas órdenes estuvo hasta que fue ungido el Sumo Pontífice.

Carr organizó este semana una jornada en la cancha de River en la que personas "sin techo" retiraron ropa donada, se abrigaron, comieron y durmieron por una noche. La gente colmó las instalaciones preparadas.

A las pocas horas aparecieron las críticas. Por ejemplo del actor Juan Acosta, defensor del presidente Mauricio Macri, que escribió por Twitter: "A ver Juan Carr y compañía, el frío existe desde que nació el mundo. MM (por Mauricio Macri) hizo mucho en ciudad por ese tema y nadie nunca lo dice. Si utilizas la política para eso sos un perverso...".

También el diputado macrista Fernando Iglesias se encargó de Carr. Primero del periodista Jorge Rial luego de que éste anunciara en Twitter: "River abre sus puertas para que los que viven situación de calle no se mueran de frío. El fútbol hace lo que debería ser una obligación del @gcba. Vergüenza".

Iglesias escribió: "Por si alguna duda quedaba de que era una opereta kirchnerista, se encarga de despejarla el canalla de Jorge Rial". Punto seguido anexó otro tuit en el que apuntó: "Hay lugar en los refugios y personal especializado en la Capital. Lleven el circo que armaron a La Matanza, Avellaneda y Lomas, o a Chaco y Formosa, donde se necesita. O seguí arrruinandole la vida a la gente, que es lo que mejor te sale, patán", le dedicó a Rial.

Rial no se quedó callado: "Para el mantenido estatal de @FerIglesias. Acá tenes tu opereta. La encabezó Juan Carr. Sos un miserable con todas las letras. Entiendo que dependes de la generosidad del contribuyente, pero nadie te pide que caigas tan bajo. Rajá de acá, Rafiki", le espetó.

Iglesias contraatacó: "La Ciudad de Buenos Aires tiene 28 lugares de alojamiento para adultos, más 6 dispositivos para niños y adolescentes y 3 para adultos mayores, por un total de 2.300 plazas disponibles en los paradores de la Ciudad. Que se informen los canallas que especulan con esto".

Frente a la bola de nieve que se fue agrandando, el padre "Pepe" justificó la jornada del miércoles vivida en River y aclaró: "Nosotros estamos trabajando con personas en alta vulnerabilidad en forma permanente, no es que elegimos los momentos y las situaciones políticas. Hay que tratar de dar una mano, ya que ni Juan Carr ni nosotros, ni nadie, aprovecha esta situación en términos partidistas".

Más crítico, Di Paola cuestionó a los funcionarios públicos responsables al afirmar que "el Estado no tiene los lugares pertinentes para recibir a la gente en situación de calle, por eso le tira la bronca a otras instituciones". Y agregó: "Nosotros trabajamos todo el tiempo con personas en situación de calle, no elegimos los momentos. Hay que tratar de dar una mano. Si el Estado se hiciera cargo no tendríamos que hacerlo".

Ante el panorama político, el cura remarcó: "Los candidatos lamentablemente hablan muy poco. Les pedimos que digan cómo van a generar empleo y solo hay discusiones de lugares" (en las listas).