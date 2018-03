La presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (Afyappa), Cecilia Pando, fue contratada como maestra de séptimo grado en una escuela privada de la ciudad de Buenos Aires.

La dirigente, defensora del accionar de los represores de la última dictadura cívico militar, es cuestionada por organismos de Derechos Humanos por reclamar la liberación de ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad y por su apología del terrorismo de Estado.

La noticia había sido anunciada por ella misma en las redes sociales este lunes, cuando señaló que estaba "feliz de volver al aula" y de "poder ayudar en la casa con los gastos".

"Yo voy a enseñar, no voy al colegio a hacer política, no mezclo las cosas!!! Trabajo con chicos, no los adoctrino como hacen otras organizaciones!!!", sostuvo Pando a través de su cuenta oficial de Twitter tras anunciar que iba a ingresar como docente en el Colegio Francesco Faà Di Bruno, de enseñanza católica, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La dirigente criticó a "los intolerantes de siempre" que "están difundiendo que la «defensora de los genocidas» está trabajando, como si no tuviera derecho a trabajar por pensar distinto". No obstante, muchos padres de niños que van a ese establecimiento educativo se habrían pronunciado en contra de la designación de Pando, por lo que las autoridades del instituto habrían decidido apartarla del cargo a los dos días de haberla contratado, lo cual no se confirmó oficialmente.

En tanto, fuentes del Ministerio de Educación porteño aseguraron que la cartera no tiene "injerencia" en las contrataciones que puede hacer un colegio privado.

"Sinceramente tengo miedo de perder el trabajo! Esa gente es capaz de todo!!!", cuestionó Pando a través de la misma red social. Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) emitió un comunicado repudiando la decisión del colegio de designar a la líder de Afyappa como docente. "Pando, que es conocida por su defensa a los militares que cometieron asesinatos, secuestros y robos de bebés, estará al frente de niños de 11 y 12 años", lamentó el sindicato. Para el gremio, la dirigente "amenaza con vulnerar los derechos de las/os pibas/es a una educación respetuosa de los Derechos Humanos, tal como lo dicta la Ley de Educación Nacional".