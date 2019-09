Polanski, de boicoteado a premiado en el festival de Venecia

La película “Joker” del estadounidense Todd Phillips fue galardonada con el León de Oro, el máximo premio del Festival de Cine de Venecia, mientras que Roman Polanski se llevó el León de Plata por su filme “J’accuse”. El boicot de Polanski que montó la argentina Lucrecia Martel, presidenta del jurado, contrastó con la premiación. La directora argentina debió dar explicaciones y hasta aplaudió a la actriz y esposa de Polanski cuando esta subió a recibir el galardón. Al inaugurar el festival diez días atrás, Martel había declarado que no asistiría a la proyección de la obra por los delitos sexuales imputados a Polanski hace 40 años.

En cuanto a la película de superhéroes protagonizada por Joaquin Phoenix, “Joker”, relata el origen del personaje que con el tiempo se transformará en el archienemigo de Batman y cómo su historia personal y traumas familiares convierten en villano a una persona débil.

En los dos casos, Lucrecia Martel sorprendió por firmar un acta del jurado distante de lo que se esperaba de ella. Llamó la atención que el segundo premio en importancia fuera para la película que ella previamente había boicoteado. “J’acusse”, o “El oficial y el espía”, de Roman Polanski, fue motivo de comentarios en la rueda de prensa inaugural del festival, hace 10 días. Allí Martel dijo que no acudiría al pase de gala para no aplaudir a un hombre condenado por abusos. Ayer, en presencia de la mujer del cineasta, la actriz Emmanuelle Seigner, una de las protagonistas de la cinta en la que expone el caso Dreyfus, Martel entregó a esa misma obra el Gran Premio del Jurado. “La presencia de Polanski con noticias del pasado me resultó muy incómoda”, había dicho Martel, aunque al mismo tiempo recordó que la víctima dio el caso por cerrado porque el director cumplió con lo que ella y su familia habían exigido. El caso se remonta a 40 años atrás. “No separo la obra del hombre, pero creo que su obra merece una oportunidad por las reflexiones que plantea”, explicó la argentina. La frase suena algo ridícula: la enorme obra de casi 50 años de Polanski es parte de la historia del cine y está más allá de un premio ocasional. Los fuertes comentarios de los medios de comunicación obligaron a Martel a emitir un comunicado. Dijo que no tiene prejuicios hacia el trabajo de Polanski y que lo evaluaría como cualquier otro. El caso es que Polanski, uno de los gigantes del cine del siglo XX, ya bien entrado el siglo XXI continúa ofreciendo obras de gran calidad, como esta. Su figura finalmente superó las objeciones de Martel. El cineasta que en 1962 presentara en Venecia “Cuchillo en el agua” hace coincidir la historia de Alfred Dreyfus con la suya propia. La difamación es la misma, dice. Martel termina “comiéndose sus palabras es un espectáculo singular, por cierto”, reseña El Mundo. La película avanza sin fracturas por una historia turbia, “con un rigor muy cerca de la perfección”, agrega el crítico. Pero “también es una recusación del feminismo. Es una declaración de intenciones que resulta ser exactamente la contraria a la presentada por Martel hace unos días”. Evidentemente, “la directora argentina ha conseguido apartar sus sentimientos de feminista”, comentó La Repubblica.

El León de Oro fue para “Joker”,una producción de la gigante de Hollywood, Warner. “Es el último epifenómeno de ese gran fenómeno que es el cine de superhéroes, tan alejado de los festivales y tan cerca del McDonald’s”, comentó el enviado del diario El Mundo.