Plácido Domingo vuelve tras las denuncias de acoso sexual

El cantante lírico español Plácido Domingo hará hoy su primera presentación en público luego que semanas pasadas se conocieran las acusaciones de acoso sexual que hicieron en su contra nueve mujeres del mundo de la ópera. La presentación del tenor y barítono se realizará durante el Festival de Salzburgo de ópera, música y teatro, en Austria, cuna de Wolfgang Amadeus Mozart.

Luego de las acusaciones, la Orquesta de Filadelfia y la pera de San Francisco cancelaron los conciertos que iba a ofrecer en los Estados Unidos, el 18 de septiembre y el 6 de octubre, respectivamente. Sin embargo, los grandes escenarios europeos mantuvieron las actuaciones pautadas para los próximos meses, como la Scala de Milán y la Staatsoper de Berlín.

La Opera de los ngeles, que Domingo dirige desde 2003, anunció una investigación, que llevará adelante una reconocida abogada estadounidense, Debra Wong Yang, quien fue fiscal y jueza. La Opera Metropolitana de Nueva York, en tanto, decidió mantener sin cambios su programa en los próximos meses mientras aguarda estos resultados.

En España, cuna del tenor, lo respaldaron. "Cuando alguien habla, algún motivo tendrá, pero tendrá que demostrarlo, porque está en juego la honorabilidad y comportamiento de una persona. En el ordenamiento jurídico existe la presunción de inocencia. También existe, y eso no está en el ordenamiento jurídico, la pena del telediario", afirmó el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao. Además, unas 14.000 personas habían firmado una petición en una plataforma online para pedir a la Asamblea de Madrid "una moción de repulsa al linchamiento" y reclamar que "planten cara al extremismo feminista".

El martes 13 de agosto, la agencia AP publicó el testimonio de nueve mujeres que acusaron al tenor por acosarlas sexualmente durante la década del 80. Los relatos muestran patrones muy similares de comportamiento, en los que Domingo se habría contactado con ellas de forma persistente, les habría expresado interés en sus carreras e instado a reunirse con él en privado con el pretexto de ofrecerles consejo profesional.

Dos de ellas revelaron que terminaron accediendo a tener relaciones con el cantante. "Me sentí como si me estuviera cazando", confió una de las denunciantes, que planteó que decirle que no a Domingo "era como decirle no a Dios".

Ante las denuncias, el tenor de 78 años respondió que creyó "siempre" que todas sus "interacciones y relaciones" con mujeres eran "bienvenidas y consensuadas". "Reconozco que las normas y estándar de la actualidad son muy diferentes hoy de lo que eran en el pasado", añadió.