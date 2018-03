Piden un estudio sobre violencia sexual en las salas de redacción

Una red de apoyo para víctimas de violencia sexual quiere realizar un estudio en las salas de redacción de medios de comunicación de Estados Unidos para dar ideas que mantengan seguras a las mujeres.

La organización Press Forward nombró una junta asesora que incluye a Jake Tapper, de CNN, y Judy Woodruff, de PBS. Press Forward lanzó ayer el sitio web y estaba realizando una discusión en el Club Nacional de Prensa en Washington, donde participan Tapper, Woodruff y Ted Koppel, ex presentador del programa Nightline, de ABC.

La organización de víctimas de violencia sexual en el periodismo surgió el año pasado luego que trascendieron relatos que llevaron a despidos de periodistas muy conocidos como Matt Lauer de Today, Charlie Rose, de CBS This Morning. y Mark Halperin, de NBC News. Ahora ellos quieren ir más allá de apoyarse el uno al otro. "Hay tantas cosas que queremos hacer", dijo Dianna Burgess, ex productora de Nightline,l que es una de las organizadoras del grupo. "Realmente queremos trabajar con gente dentro y fuera del sector para crear ambientes más seguros para las mujeres... Creemos que el sistema falló de muchas maneras". El sitio web de Press Forward define la violencia sexual y ofrece asesoría a mujeres sobre qué es lo que deberían hacer en caso de sentirse acosadas. También incluye "reglas de oro" para tratar a personas del sexo opuesto en los centros laborales. La regla número 1 es: "No seas patán".

Burgess dijo que era importante que los jefes de las salas de redacción no se sientan amenazados por Press Forward. "La única manera de hacer esto es en colaboración", dijo. "Queremos trabajar con las salas de redacción y víctimas y expertos". El estudio permitirá que los expertos opinen sobre las medidas que las organizaciones noticiosas pueden tomar para crear ambientes más seguros.