La muerte de la periodista Débora Pérez Volpin tuvo ayer un nuevo capítulo. Una jueza llamó a prestar declaración indagatoria a tres acusados por encubrimiento o falso testimonio.Débora Pérez Volpin falleció en febrero de 2018 durante una endoscopía rutinaria.

La jueza María Fabiana Galletti convocó a indagatoria al director médico de la clínica La Trinidad de Palermo, Roberto Martingano. Imputado "por encubrimiento" y "falso testimonio". Se lo responsabiliza de no haber entregado parte de los registros de la periodista fallecida. Y también por la limadura del número de serie del endoscopio entregado como el usado con Volpin. La jueza también convocó a declarar a la instrumentadora Miriam Frías, acusada de falso testimonio. Frías alegó no haber estado presente en situaciones cruciales, o no recordarlas. También fue citada la jefa de instrumentadoras, Claudia Esther Balceda. Para el abogado de la familia "ella terminó admitiendo que el equipo que se usó no fue el entregado a la Justicia sino otro, más moderno".