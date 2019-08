Paulo Coelho pidió perdón a los franceses "por la crisis de histeria de Bolsonaro"

El escritor brasileño Paulo Coelho envió ayer por redes sociales un mensaje en el que pide perdón a los franceses por la "crisis de histeria" del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

"Quiero pedir excusas a mis amigos franceses por la crisis de histeria contra Francia, contra su presidente y contra la esposa de su presidente de Bolsonaro", indicó escritor, que pasa frecuentes temporadas en ese país, en un video que subió a su cuenta de Twitter.

El novelista indicó que las críticas de Bolsonaro al presidente francés, Emmanuel Macron, y a su esposa Brigitte, son para tapar su actuación en Amazonía, según EFE.

"Mientras la Amazonía arde, no tiene ningún otro argumento que insultar, negar, decir tonterías para evitar afrontar sus responsabilidades", señaló Coelho, para quien Brasil atraviesa "un período de tinieblas que pasará como pasa la noche".

El presidente brasileño ha criticado duramente a Macron por haber insinuado que estaba dejando arder la Amazonía. Bolsonaro llegó incluso a burlarse de forma velada de la edad de la primera dama francesa, lo que provocó una reacción de Macron, que le consideró indigno de representar al pueblo brasileño.

El presidente francés amenazó, además, con no rubricar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur a causa de las "mentiras" de Bolsonaro.

Por su parte, el gobierno de Venezuela reiteró ayer su invitación a los países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para celebrar una "reunión extraordinaria" en la que se hable de los "devastadores incendios" que afectan a varios países de la región, tras un primer rechazo de los países críticos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Caracas planteó por primera vez este encuentro el 23 de agosto, con el objetivo de sentar juntos a los ministros de Exteriores de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, los ocho países que conforman la OTCA.

Sin embargo, el gobierno de Venezuela denunció el desinterés de países miembros del Grupo de Lima por celebrar dicha reunión, "en una actitud absolutamente reprochable y mezquina". Aseguró -sin citarlos- que varios países estaban anteponiendo su "obsesivo fundamentalimo ecológico" a su "obligación ética y legal".

El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, ratificó en Twitter dicha convocatoria. "Los gobiernos de la región amazónica deben asumir con ética y responsabilidad la gestión y control del daños de los devastadores incendios", afirmó Arreaza, junto a una noticia en la que se alude al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Venezuela encontró eco en Bolivia, donde el presidente, Evo Morales, también ha lamentado que no haya una reunión urgente de la OTCA. "Saben que el incendio no sólo es en la Chiquitania, no sólo en Bolivia, sino en toda Sudamérica. Aquí debería haber una reunión de urgencia y lamentablemente no recibimos ninguna respuesta", criticó Evo Morales en una entrevista.