"Pity" Álvarez reconoció varias veces que consumía "pasta base" y que trataba infructuosamente de abandonarla. Ya en 2006, en el programa "Blog" que iba por Canal 9, expresó: "La pasta base es el único problema que tengo en la vida. No tengo otro. Cuando hablo estas cosas, lo hago desde lo más bajo, de verdad. Son vacaciones terrenales le digo yo, porque no estás. Desaparecés. Es una droga tan rica y adictiva que la odio. A los pibes que le digo que no la toquen, caen. No sé si callarme para no avivar giles. Es una cagada, no conozco a nadie que la haya pasado (superado)".