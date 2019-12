"Pañuelazo verde" en La Plata

Cientos de mujeres e integrantes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizaron ayer un "pañuelazo verde" ante las puertas de la municipalidad de La Plata en repudio por la muerte de una mujer debido a un aborto clandestino. "Hemos presentado un nota pidiendo una audiencia urgente al intendente Julio Garro para plantearle la falta de políticas públicas, advertirle que las salitas no tienen consejerías, no hay información, no se entrega misoprostol a las mujeres", contó Julia Constant, miembro de la Campaña por el Aborto Legal.