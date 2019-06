Padecía una enfermedad intestina linflamatoria

La enfermedad de Crohn que padecía Sergio Gendler causa inflamación del sistema digestivo. Pertenece a un grupo de enfermedades llamado "enfermedad intestinal inflamatoria".

La enfermedad de Crohn puede afectar cualquier área desde la boca hasta el ano, pero suele afectar la parte baja del intestino delgado, llamada ileon, que conecta con el intestino grueso o colon. No se conoce la causa de esta enfermedad. Pero se cree que se debe a una reacción anormal del sistema inmune. También parece haber una tendencia familiar. Generalmente comienza a manifestarse entre los 13 y los 30 años de edad. Pero no necesariamente deriva en un cáncer, como el que padeció Gendler, pese a ser bastante común su aparición en pacientes de la enfermedad de Crohn.

Los síntomas más comunes son dolor en el abdomen y diarrea. Otros síntomas incluyen sangrado rectal, pérdida de peso y fiebre. Se la suele diagnosticar con exámenes de laboratorio combinados con estudios de imágenes, en especial colonoscopía. El examen clínico del gastroenterólogo, ante los primeros síntomas, es clave para un diagnóstico temprano.

La enfermedad de Crohn puede causar complicaciones como obstrucción intestinal, úlceras en el intestino y problemas para absorber suficientes nutrientes. Las personas con esta afección también pueden desarrollar dolor en las articulaciones y problemas en la piel. Los niños pueden tener problemas de crecimiento.

No existe una cura, señala el sitio especializado Medline Plus de Estados Unidos. El tratamiento consiste en ayudar a controlar los síntomas. Puede incluir medicamentos, suplementos nutricionales y cirugía. Algunas personas pueden experimentar largos períodos de remisión en los que no presentan síntomas.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unido agrega que la enfermedad de Crohn es un tipo de enfermedad inflamatoria del intestino. Las causas son desconocidas, aunque existe evidencia de que la genética juega un papel importante. Los síntomas de la enfermedad de Crohn son muy similares a los de una colitis ulcerosa, con la salvedad de que la enfermedad de Crohn puede ocurrir en cualquier parte del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano.