"Palpé el bolso y me di cuenta de que eso no era ropa".

Con esa intuición —y con cierto miedo de abrir el bolso—, Ramón Ronaldo Hoffmann, de 59 años, llamó a la comisaría de Moreno. Minutos después los efectivos bonaerenses del Comando de Patrullas se encontraron con lo peor: el contenido del bolso estaba conformado por los restos de una mujer descuartizada. Pertenecían a la hija de Ramón Hoffman.

Hoffman había entrado por la ventana al departamento donde su hija vivía —en una casa lindera a la de él— junto a su yerno, Fernando González Friveo, sargento del Ejército, quien a esa hora estaba "en un desfile, recibiendo un premio por la última campaña que tuvieron".

El sargento, según su propia confesión horas después, fue el autor del crimen y del descuartizamiento. Cercenó el cuerpo de Yésica Lucía Hoffmann, de 34 años, en tres partes.

La víctima también era militar, tenía el grado de cabo primero del Ejército, y prestaba servicio en el Batallón 1 de la Unidad de El Palomar. Desde el lunes pasado la suboficial no se había presentado a trabajar, por lo que uno de sus compañeros fue hasta el domicilio de su padre para avisarle de esa situación. Eso fue lo que le hizo a Ramón Hoffmann sospechar. "Me informa que hace tres días que no iba a trabajar. Yo el día anterior había estado con el esposo, que me dijo que se había quedado a dormir en el batallón, entonces me dí cuenta de que algo raro pasaba", declaró el padre.

La familia de la mujer cree que el sargento la asesinó porque ella lo iba a dejar.

"Hace un año, cuando ella se quiso separar, él la amenazó de muerte", aseguró Jennifer, una prima de víctima, frente a la fachada del edificio donde se encontró el cuerpo, en la localidad de Trujui. "Tenía escenas de celos como una pareja normal. Pero hace unos meses él tuvo un intento de suicidio, se quiso ahorcar adelante de su hijo, para que ella no lo dejara", agregó la mujer.

"Para mí, ella había tomado la decisión de irse y por eso él la mató. El sábado me llamó para decirme que me tenía que contar algo de Fernando, que no podía por teléfono, que tenía que ser personalmente. Estaba cansada y me lo dijo mil veces. Él la puso en un bolsón verde del Ejército, se puso guantes de látex y limpió toda la casa", relató la familiar.

El Ejercito Argentino emitió un comunicado en el que informó que el sargento detenido pertenece a la Escuela de Aviación de Ejército, con asiento en Campo de Mayo y aclaró que "ante averiguaciones preliminares, la Fuerza no registra antecedentes de denuncia de violencia de género ni intrafamiliar entre ambos, de lo contrario se habrían activado los protocolos correspondientes, de protección para la víctima de y tolerancia cero para el victimario".

El fiscal Leandro Ventricelli, del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, dispuso que se resguardara la escena del crimen y determinó que el mismo habría ocurrido en el marco de un femicidio.

El acusado fue detenido en Campo de Mayo, donde prestaba servicio, y fue trasladado a la comisaría 2da. de Moreno, donde permanecerá alojado. Este viernes sería indagado por el fiscal Ventricelli por el delito de "homicidio agravado por el vínculo", añadieron las fuentes.

En tanto, se aguardaban los resultados de la autopsia en el cuerpo de la víctima.