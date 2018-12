La Justicia porteña ordenó ayer la detención e indagatoria del juez federal 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, y arrestó a dos de sus secretarios y cuatro abogados, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas para garantizar impunidad a narcotraficantes de la ciudad correntina de Itatí.

Las medidas fueron dispuestas por el juez federal Sergio Torres, quien llamó a indagatoria a su par Soto Dávila, de 72 años, para mañana, aunque el magistrado continuará libre por el momento porque tiene fueros.

Los arrestos concretados ayer en las provincias de Corrientes y Chaco fueron los de los secretarios del juzgado a cargo de Soto Dávila: Pablo Molina y Federico Grau, y de los abogados Gregorio Gimenez, Tomás Viglione, Jorge Vallejos y Duylio Barboza, que se suman al del letrado Omar Antonio Serial, detenido en esta causa desde marzo de 2017.

Para que quede detenido el juez Soto Dávila, es preciso que el Consejo de la Magistratura inicie el procedimiento de jury de enjuiciamiento de rigor para quitarle los fueros.

"Debo hacer lo que corresponde: presentarme a la citación que tengo para el día jueves", dijo Soto Dávila en una radio correntina.

El magistrado fue mencionado por un "arrepentido" como el destinatario del pago de dinero para favorecer causas y dar protección o excarcelaciones a integrantes de organizaciones dedicadas al tráfico de marihuana en la provincia.

En octubre pasado, fueron detenidos en la misma causa el ex intendente de la localidad de Empedrado, Juan Manuel Faraone, y su hija gendarme, Agustina Faraone, quienes se sumaron al ex intendente de Itatí, Natividad "Roger" Terán, y a su ex viceintendente, Fabio Aquino, apresados en 2017. La investigación comenzó en marzo del año pasado con la denominada "Operación Sapukay", en la que se investigaba el tráfico semanal de 15 toneladas de marihuana proveniente de Paraguay.