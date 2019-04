"No, señora, son de la patroncita, que ahí viene"

La intimidad, aquello que puede ser rotulado como la vida cotidiana, no es un mudo aparte de lo político en una familia, una pareja que presidió al país por 12 años. "Recuerdo cuando me dijo: «Puedo ir yo de vuelta y después vos». «Ni loca», le contesté. Porque si yo era candidata luego de dos mandatos consecutivos de Néstor, seguramente iban a decir: «Pone a su mujer porque no puede ser reelecto»", apuntó Fernández de Kirchner, un diálogo entre una pareja muy particular.