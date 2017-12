"No frenó nunca", declaró el amigo del motociclista atropellado por un cabo

El cabo del Ejército que anteayer atropelló, mató y arrastró durante diez cuadras a un joven de 25 años en Mar del Plata se negó ayer a declarar ante el fiscal de la causa, que lo imputó por los delitos de "homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con abandono de persona seguido de muerte y lesiones leves".

El acusado, Yonatan Maurette, de 26 años, fue trasladado ayer alrededor de las 9 al Palacio de Tribunales y, tras reunirse con su defensa, se negó a declarar ante el fiscal a cargo de la Unidad de Delitos Culposos, Pablo Cistoldi.

En cuanto a la reconstrucción de los hechos ocurridos en la madruga del domingo en Colón y 190, que derivaron en la muerte de Nahuel Barragán, Cistoldi confirmó que "podemos saber que en el momento de ser embestido estaba con vida, y hay que ver en qué momento se produce la lesión mortal, para ver si es el momento que lo engancha o en el arrastre".

El fiscal confirmó que el conductor del vehículo que atropelló y mató a Barragán "optó por no prestar declaración", e indicó que "hicimos el pedido de detención".

En cuanto a los exámenes que se le practicaron a Maurette una vez que fue atendido, Cistoldi confirmó que espera el resultado de las pericias químicas para saber si había consumido alcohol o estupefacientes, algo que fue deslizado por los policías que lo aprehendieron.

Ahora, el juez de Garantías Gabriel Bombini deberá resolver el pedido de detención de la fiscalía, que enviaría al militar a la Unidad Penal 44 de Batán. Ayer por la mañana, Diego Parisotti, quien iba en la moto junto a Barragán, aseguró que el conductor que mató a su amigo "no frenó nunca".

En declaraciones a la radio AM LU6 de Mar del Plata, Parisotti expresó que escuchó "un auto que aceleraba y chocaba con la moto e impactó con el cuerpo de mi amigo", y agregó que el conductor "no frenó nunca" cuando embistió a Nahuel Barragán.

"No entendía qué pasaba porque no lo veía a Nahuel, el conductor del auto no frenó nunca, siguió su recorrido como si nada hubiera pasado", aseveró el joven.

"Recuerdo que nosotros caemos (de la moto) porque tocamos el cordón y, cuando estábamos reponiéndonos de la caída con la ayuda de un chico que anda por ahí en bicicleta, ocurrió este desastre", relató.

El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 4 de la madrugada cuando Nahuel Barragán iba abordo de una moto junto Parisotti y en la intersección de la avenida Colón y la calle 190 fue embestido por un Peugeot 206 color rojo, que manejaba el suboficial Yonatan Maurette.

Como resultado de este choque, el acompañante de Barragán sufrió varias heridas, mientras que la víctima fatal fue arrastrado durante diezcuadras por el auto hasta la casa de Maurette, que entró a su domicilio para dormir.

Por la mañana, unas cuatro horas después del accidente, gracias a la denuncia de un canillita que pasaba por el lugar, el personal policial de la comisaría 12ª fue hasta el lugar y encontró el cuerpo de Barragán debajo del auto. "Pienso que tiene que pagar lo que tiene que pagar. Y espero que viva muchos años y que sepa que mató a una persona", concluyó Parisotti al pedir justicia por la muerte de su amigo.