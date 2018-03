"No estoy de acuerdo con la legalización"

El presidente del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, explicó ayer que "no" está "de acuerdo con la legalización total" del aborto, aunque aclaró que "es bienvenido el debate" sobre el tema. "Nosotros, como bloque, no vamos a llegar a una posición única porque tiene que ver con posiciones internas de cada uno. Lo único que pedimos es que sea un debate serio y no fuego de artificio para desviar la discusión de temas que hoy preocupan a muchos argentinos", precisó al respecto. En este sentido, el legislador sostuvo que el propio oficialismo "tiene varias contradicciones" sobre el asunto, ya que por un lado el presidente Mauricio Macri "dice que habilita el debate" pero "por otro lado la diputada Elisa Carrió dice que no se tiene que debatir". "Yo no quiero pensar que el gobierno plantea estas cuestiones para tapar la discusión de otros temas", agregó el dirigente peronista.

Kosiner opinó que, para él, "se debería trabajar sobre los artículos 85 y 86 del Código Penal que establece la no punibilidad (del aborto) ante casos excepcionales".

En tanto, el titular de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, manifestó ayer su apoyo personal a la aprobación de la despenalización del aborto, indicando que se trata de una de las "discusiones adultas" que debe encarar el país.

"Yo estoy a favor de despenalizar el aborto. Creo que es una medida que se tiene que sincerar. No se tiene que tomar como una medida anticonceptiva, sino que es un momento muy duro y si está despenalizado la gente va a poder hablar, discutirlo y la misma persona si tiene contención va a poder decidir sin tantas presiones", dijo el líder empresario a Radio 10.

"Lo veo desde ese punto de vista. Tal vez tengo una visión más empresaria y más racionalista y no mezclo otras cosas", agregó.