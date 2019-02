El abogado de la familia de Natacha Jaitt reiteró ayer que la muerte de la modelo y conductora pudo haber sido producto de un "homicidio o de algún otro tipo de delito" y manifestó que no descarta que "haya sido encargada por otra persona que no se encontraba en el lugar".

En declaraciones a la prensa, el letrado Alejandro Cipolla añadió que no le "cierra absolutamente nada", ni las declaraciones de la mayoría de los testigos, los tiempos en los que ocurrieron los hechos ni el relato de lo sucedido y consideró todo "un relato burdo de un episodio más de televisión que de otra cosa".

El abogado, que ya solicitó ser tomado como querellante en la causa, puso en duda que Jaitt haya consumido cocaína por su propia voluntad, ya que, aseguró, debía hacerse una rinoscopía en estos días en el marco de una causa en la que había denunciado haber sido víctima de abuso sexual.

"Se puso a disposición para una rinoscopía en estos días, por eso entiendo que no pudo haber consumido droga, además de que ella me lo decía y le creo", expresó Cipolla.

Al respecto, el abogado agregó que tras el hallazgo de esa droga en la sangre de Jaitt en análisis que se realizó en la causa por el abuso sexual que denunció, su médico le dijo que no había muerto "de milagro", lo que tenía a la modelo "consternada" y "muy preocupada por su hijo, su hija y su hermano".

"La hipótesis más fuerte es el homicidio o algún delito", reiteró Cipolla, quien insistió que el relato de cuatro de los cinco testigos "no coincide con nada", ya que, por ejemplo, "nadie pudo explicar por qué Natacha estaba desnuda".

Finalmente dijo que está atento al análisis del celular y una tablet de la modelo, ya que no descarta que "contengan pruebas de delitos cometidos por otras personas". "Entiendo que debe haber personas preocupadas por lo que se pueda hallar en el teléfono de Natacha y que el tema de que esto haya sido encargado por otra persona que no estaba en el lugar no fue descartado por esta parte ni por la fiscalía", concluyó.